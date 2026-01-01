FlexGet é uma ferramenta de automação multiuso para conteúdo de RSS, sites de torrent, indexadores Usenet e dezenas de outras fontes. Ele puxa metadados de episódios e filmes, filtra lançamentos de acordo com suas regras de qualidade, remove duplicatas da sua biblioteca existente e entrega downloads correspondentes a clientes de torrent, downloaders Usenet ou scripts de pós-processamento — tudo impulsionado por uma única configuração YAML declarativa.

Hospedar o FlexGet em um VPS mantém sua automação sempre ativa para que os feeds nunca percam uma janela de lançamento. Ele se conecta a Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd e ao ecossistema mais amplo de servidores de mídia como a cola de agendamento que mantém tudo alimentado.