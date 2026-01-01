Implante FlexGet com instalação de um clique.
Poderosa ferramenta de automação para baixar e gerenciar mídias de feeds RSS, sites de torrent e muito mais.
Escolha um plano VPS para FlexGet
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com FlexGet
FlexGet é uma ferramenta de automação multiuso para conteúdo de RSS, sites de torrent, indexadores Usenet e dezenas de outras fontes. Ele puxa metadados de episódios e filmes, filtra lançamentos de acordo com suas regras de qualidade, remove duplicatas da sua biblioteca existente e entrega downloads correspondentes a clientes de torrent, downloaders Usenet ou scripts de pós-processamento — tudo impulsionado por uma única configuração YAML declarativa.
Hospedar o FlexGet em um VPS mantém sua automação sempre ativa para que os feeds nunca percam uma janela de lançamento. Ele se conecta a Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd e ao ecossistema mais amplo de servidores de mídia como a cola de agendamento que mantém tudo alimentado.
FlexGet: principais recursos
Automação orientada por YAML
Declare cada feed, filtro, transformação e alvo de download em um único arquivo de configuração — fácil de controlar a versão e replicar entre instâncias.
Centenas de integrações
Plugins integrados para sites de torrent, feeds RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, e muito mais.
Descoberta de séries e filmes
Rastreia séries e filmes em todos os provedores, deduplica em relação à sua biblioteca e só busca lançamentos que correspondam às suas regras de qualidade e idioma.
UI Web e REST API
Navegue pelas tarefas em fila, dispare execuções manualmente e inspecione o histórico pelo navegador — ou automatize tudo através da API REST JSON.
Agendamento e gatilhos
Agendamentos estilo Cron, gatilhos de sistema de arquivos e pontos de entrada de webhook mantêm as tarefas sendo executadas automaticamente sem intervenção manual.
Por que executar FlexGet na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.