Indico é uma plataforma de gerenciamento de eventos rica em recursos, criada no CERN — o berço da Web — para coordenar desde pequenos seminários até conferências científicas globais com milhares de participantes. Ela gerencia o envio de resumos e a revisão por pares, agendas com várias trilhas, anais de artigos, reservas de salas, inscrição, pagamento e impressão de crachás em um único sistema integrado.

Auto-hospedar o Indico no seu VPS mantém dados sensíveis de participantes, resumos e submissões acadêmicas em uma infraestrutura que você controla, evita taxas SaaS por evento para grandes conferências e permite personalizar temas, plugins e autenticação para atender aos requisitos institucionais.