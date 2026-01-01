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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Indico

Indico é uma plataforma de gerenciamento de eventos rica em recursos, criada no CERN — o berço da Web — para coordenar desde pequenos seminários até conferências científicas globais com milhares de participantes. Ela gerencia o envio de resumos e a revisão por pares, agendas com várias trilhas, anais de artigos, reservas de salas, inscrição, pagamento e impressão de crachás em um único sistema integrado.

Auto-hospedar o Indico no seu VPS mantém dados sensíveis de participantes, resumos e submissões acadêmicas em uma infraestrutura que você controla, evita taxas SaaS por evento para grandes conferências e permite personalizar temas, plugins e autenticação para atender aos requisitos institucionais.

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O que você pode criar com {name}

Indico: principais recursos

Gerenciamento de conferências

Planeje conferências de vários dias e várias trilhas com cronogramas estruturados, presidentes de sessão e gerenciamento de palestrantes, desenvolvido para eventos acadêmicos.

Resumos e revisão por pares

Coletar resumos, atribuir revisores, executar fluxos de trabalho de revisão cega ou duplo-cega e publicar anais sem ferramentas de terceiros.

Reserva de quarto

Gerencie salas de reunião compartilhadas em toda uma organização com visualizações de calendário, reservas recorrentes e fluxos de trabalho de aprovação.

Registro e pagamento

Crie formulários de registro personalizados com códigos de desconto, limites de capacidade e integrações de pagamento para emissão de bilhetes e acomodação.

Plugins e SSO

Estenda o Indico com plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP e Shibboleth para integrar com provedores de identidade institucionais existentes.

escala de nível CERN

Construído para gerenciar todo o calendário de eventos do CERN, o Indico se adapta de um único seminário a conferências com milhares de participantes.

Por que executar Indico na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

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