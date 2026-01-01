Implante Indico com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de conferências e eventos de código aberto desenvolvido no CERN para comunidades acadêmicas e científicas.
Escolha um plano VPS para Indico
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Indico
Indico é uma plataforma de gerenciamento de eventos rica em recursos, criada no CERN — o berço da Web — para coordenar desde pequenos seminários até conferências científicas globais com milhares de participantes. Ela gerencia o envio de resumos e a revisão por pares, agendas com várias trilhas, anais de artigos, reservas de salas, inscrição, pagamento e impressão de crachás em um único sistema integrado.
Auto-hospedar o Indico no seu VPS mantém dados sensíveis de participantes, resumos e submissões acadêmicas em uma infraestrutura que você controla, evita taxas SaaS por evento para grandes conferências e permite personalizar temas, plugins e autenticação para atender aos requisitos institucionais.
Indico: principais recursos
Gerenciamento de conferências
Planeje conferências de vários dias e várias trilhas com cronogramas estruturados, presidentes de sessão e gerenciamento de palestrantes, desenvolvido para eventos acadêmicos.
Resumos e revisão por pares
Coletar resumos, atribuir revisores, executar fluxos de trabalho de revisão cega ou duplo-cega e publicar anais sem ferramentas de terceiros.
Reserva de quarto
Gerencie salas de reunião compartilhadas em toda uma organização com visualizações de calendário, reservas recorrentes e fluxos de trabalho de aprovação.
Registro e pagamento
Crie formulários de registro personalizados com códigos de desconto, limites de capacidade e integrações de pagamento para emissão de bilhetes e acomodação.
Plugins e SSO
Estenda o Indico com plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP e Shibboleth para integrar com provedores de identidade institucionais existentes.
escala de nível CERN
Construído para gerenciar todo o calendário de eventos do CERN, o Indico se adapta de um único seminário a conferências com milhares de participantes.
Por que executar Indico na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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