Apollo é a plataforma líder de código aberto para anotação de genomas impulsionada pela comunidade, desenvolvida pelo projeto Generic Model Organism Database (GMOD). Construída em torno de um visualizador alimentado por JBrowse, ela permite que curadores de diversas instituições editem modelos de genes, transcrições e características em genomas de referência compartilhados simultaneamente — com cada alteração rastreada, atribuída e instantaneamente visível para os colaboradores.

Hospedar o Apollo em seu próprio VPS mantém os dados de anotação proprietários dentro da sua infraestrutura, em vez de em servidores de terceiros. Laboratórios de pesquisa, consórcios e equipes de biotecnologia obtêm um único banco de dados de anotação autoritativo, permissões granulares por organismo e um histórico de curadoria que eles possuem totalmente — sem compartilhar dados genômicos sensíveis externamente.