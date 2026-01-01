Implante Apollo com instalação em um clique.
Editor de anotação de genoma colaborativo em tempo real, construído para equipes de pesquisa biológica distribuídas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apollo
Apollo é a plataforma líder de código aberto para anotação de genomas impulsionada pela comunidade, desenvolvida pelo projeto Generic Model Organism Database (GMOD). Construída em torno de um visualizador alimentado por JBrowse, ela permite que curadores de diversas instituições editem modelos de genes, transcrições e características em genomas de referência compartilhados simultaneamente — com cada alteração rastreada, atribuída e instantaneamente visível para os colaboradores.
Hospedar o Apollo em seu próprio VPS mantém os dados de anotação proprietários dentro da sua infraestrutura, em vez de em servidores de terceiros. Laboratórios de pesquisa, consórcios e equipes de biotecnologia obtêm um único banco de dados de anotação autoritativo, permissões granulares por organismo e um histórico de curadoria que eles possuem totalmente — sem compartilhar dados genômicos sensíveis externamente.
Apollo: principais recursos
Coedição em tempo real
Vários curadores editam o mesmo genoma simultaneamente, com as alterações transmitidas instantaneamente através de sincronização baseada em WebSocket.
Visualizador com tecnologia JBrowse
Construído no navegador de genomas JBrowse, oferecendo aos curadores navegação de trilhas familiar, pesquisa e visualização de sequências prontas para uso.
Permissões por organismo
Acesso granular baseado em função permite que os administradores atribuam direitos de leitura, escrita ou administração por organismo e por grupo de usuários.
Histórico de anotações
Cada edição de transcrição, comentário e alteração de recurso é registrada com autor e carimbo de data/hora, suportando auditoria completa e fluxos de trabalho de desfazer.
Importação de GFF3 e FASTA
Carregue genomas de referência e anotações existentes através de formatos padrão de bioinformática, sem a necessidade de conversão proprietária.
Por que executar Apollo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.