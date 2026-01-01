Crafty Controller é uma GUI web de código aberto para gerenciar servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel. Ele substitui a necessidade de gerenciar várias sessões SSH e abas de tela por consoles ao vivo por servidor, um gerenciador de arquivos integrado, tarefas agendadas e backups com um clique — tudo isso em uma interface web limpa com acesso multiusuário baseado em funções.

Hospedar o Crafty por conta própria no seu VPS mantém a propriedade total dos seus mundos, configurações de plugins e dados de jogadores em hardware que você controla. Você pode criar novos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — sem sair do navegador, e compartilhar a administração com amigos ou moderadores, usando permissões granulares.