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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Crafty Controller

Crafty Controller é uma GUI web de código aberto para gerenciar servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel. Ele substitui a necessidade de gerenciar várias sessões SSH e abas de tela por consoles ao vivo por servidor, um gerenciador de arquivos integrado, tarefas agendadas e backups com um clique — tudo isso em uma interface web limpa com acesso multiusuário baseado em funções.

Hospedar o Crafty por conta própria no seu VPS mantém a propriedade total dos seus mundos, configurações de plugins e dados de jogadores em hardware que você controla. Você pode criar novos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — sem sair do navegador, e compartilhar a administração com amigos ou moderadores, usando permissões granulares.

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O que você pode criar com {name}

Crafty Controller: principais recursos

Controle multisservidor

Crie, monitore e opere múltiplos servidores Minecraft Java e Bedrock em paralelo a partir de um único painel.

Console Web

Transmita logs de servidor ao vivo e envie comandos do navegador, com histórico pesquisável e saída codificada por cores por servidor.

Tarefas agendadas

Automatize backups, reinicializações e a execução de comandos em agendamentos estilo cron para manter os servidores saudáveis sem intervenção manual.

Acesso baseado em função

Defina usuários com permissões específicas para que moderadores e membros da comunidade possam ajudar a operar servidores sem acesso root ou credenciais sensíveis.

Gerenciador de arquivos

Navegue, edite, faça upload e download de arquivos do servidor — mundos, plugins, configurações — diretamente no navegador sem clientes SSH ou SFTP.

Por que executar Crafty Controller na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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