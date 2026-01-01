Implante o Crafty Controller com um clique.
Painel de controle web para criar, configurar e operar múltiplos servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel.
Escolha um plano VPS para Crafty Controller
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Crafty Controller
Crafty Controller é uma GUI web de código aberto para gerenciar servidores Minecraft Java e Bedrock a partir de um único painel. Ele substitui a necessidade de gerenciar várias sessões SSH e abas de tela por consoles ao vivo por servidor, um gerenciador de arquivos integrado, tarefas agendadas e backups com um clique — tudo isso em uma interface web limpa com acesso multiusuário baseado em funções.
Hospedar o Crafty por conta própria no seu VPS mantém a propriedade total dos seus mundos, configurações de plugins e dados de jogadores em hardware que você controla. Você pode criar novos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge e Bedrock — sem sair do navegador, e compartilhar a administração com amigos ou moderadores, usando permissões granulares.
Crafty Controller: principais recursos
Controle multisservidor
Crie, monitore e opere múltiplos servidores Minecraft Java e Bedrock em paralelo a partir de um único painel.
Console Web
Transmita logs de servidor ao vivo e envie comandos do navegador, com histórico pesquisável e saída codificada por cores por servidor.
Tarefas agendadas
Automatize backups, reinicializações e a execução de comandos em agendamentos estilo cron para manter os servidores saudáveis sem intervenção manual.
Acesso baseado em função
Defina usuários com permissões específicas para que moderadores e membros da comunidade possam ajudar a operar servidores sem acesso root ou credenciais sensíveis.
Gerenciador de arquivos
Navegue, edite, faça upload e download de arquivos do servidor — mundos, plugins, configurações — diretamente no navegador sem clientes SSH ou SFTP.
Por que executar Crafty Controller na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.