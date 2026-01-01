Implante o ArchivesSpace com um clique.
Sistema de gerenciamento de informações de arquivos de código aberto para gerenciar manuscritos, registros e objetos digitais.
Escolha um plano VPS para ArchivesSpace
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ArchivesSpace
ArchivesSpace é o principal sistema de gerenciamento de informações de arquivos de código aberto, construído por arquivistas para arquivistas. Ele combina aquisição, organização, descrição e descoberta pública em um único aplicativo que suporta todo o ciclo de vida arquivístico — desde a doação inicial até o acesso online por pesquisadores.
Hospedar o ArchivesSpace em seu próprio servidor VPS mantém os instrumentos de pesquisa, registros de aquisição e dados de usuários sob o controle de sua instituição, sem taxas por registro ou dependência de fornecedor. A interface de equipe incluída, o portal de acesso público, a API REST e o endpoint OAI-PMH oferecem ao seu arquivo uma plataforma completa de descrição e descoberta pronta para uso.
ArchivesSpace: principais recursos
Descrição arquivística
Criar e gerenciar recursos, aquisições, objetos arquivísticos e objetos digitais seguindo os padrões DACS, ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Portal de acesso público
Pesquisadores navegam por instrumentos de pesquisa, pesquisam coleções e visualizam objetos digitais através de uma interface de descoberta pública integrada.
Exportação EAD e MARCXML
Exporte registros de recursos como EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core para integração com camadas de descoberta e catálogos consorciados.
Coleta OAI-PMH
Disponibilize metadados descritivos via OAI-PMH para que agregadores como DPLA ou Europeana possam coletar coleções automaticamente.
REST API
Uma API REST JSON documentada potencializa integrações com sistemas de preservação digital, pipelines ETL e front-ends personalizados.
Por que executar ArchivesSpace na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.