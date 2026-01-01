ArchivesSpace é o principal sistema de gerenciamento de informações de arquivos de código aberto, construído por arquivistas para arquivistas. Ele combina aquisição, organização, descrição e descoberta pública em um único aplicativo que suporta todo o ciclo de vida arquivístico — desde a doação inicial até o acesso online por pesquisadores.

Hospedar o ArchivesSpace em seu próprio servidor VPS mantém os instrumentos de pesquisa, registros de aquisição e dados de usuários sob o controle de sua instituição, sem taxas por registro ou dependência de fornecedor. A interface de equipe incluída, o portal de acesso público, a API REST e o endpoint OAI-PMH oferecem ao seu arquivo uma plataforma completa de descrição e descoberta pronta para uso.