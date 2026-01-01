Implante o ClassQuiz com instalação de um clique.
Alternativa de código aberto ao Kahoot para quizzes multiplayer ao vivo em sala de aula com pontuação em tempo real.
Escolha um plano VPS para ClassQuiz
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ClassQuiz
ClassQuiz é uma plataforma de quiz de código aberto e auto-hospedada, projetada para professores, instrutores e educadores que desejam uma alternativa que respeita a privacidade aos serviços comerciais de quiz para sala de aula. Os jogadores entram em um jogo inserindo um PIN em qualquer dispositivo, respondem a perguntas em tempo real e veem placares ao vivo após cada rodada.
Auto-hospedar o ClassQuiz em seu próprio VPS mantém o conteúdo do quiz, as respostas dos alunos e os dados da conta sob seu controle total, evita taxas de licenciamento por usuário e funciona em redes escolares sem dependências externas. A pilha inclui a API, o worker em segundo plano, PostgreSQL, Redis e Meilisearch para descoberta de quizzes.
ClassQuiz: principais recursos
Multijogador em tempo real
Realize sessões de quiz ao vivo onde os jogadores entram com um PIN e respondem a perguntas sincronizadas através de uma conexão WebSocket.
Criação de quiz
Crie perguntas de múltipla escolha, ABCD, intervalo, votação e entrada de texto com imagens, limites de tempo e pontuação por resposta.
Pesquisa de texto completo
Descubra quizzes públicos instantaneamente através de um índice Meilisearch integrado que classifica os resultados por título, tags e descrição.
Privacidade auto-hospedada
Mantenha todos os dados do quiz, nomes dos jogadores e respostas em sua própria infraestrutura, sem telemetria ou análise de terceiros.
Armazenamento de imagens
Anexe imagens às perguntas usando armazenamento local integrado ou conecte qualquer backend compatível com S3 para mídia ilimitada.
Por que executar ClassQuiz na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.