ClassQuiz é uma plataforma de quiz de código aberto e auto-hospedada, projetada para professores, instrutores e educadores que desejam uma alternativa que respeita a privacidade aos serviços comerciais de quiz para sala de aula. Os jogadores entram em um jogo inserindo um PIN em qualquer dispositivo, respondem a perguntas em tempo real e veem placares ao vivo após cada rodada.

Auto-hospedar o ClassQuiz em seu próprio VPS mantém o conteúdo do quiz, as respostas dos alunos e os dados da conta sob seu controle total, evita taxas de licenciamento por usuário e funciona em redes escolares sem dependências externas. A pilha inclui a API, o worker em segundo plano, PostgreSQL, Redis e Meilisearch para descoberta de quizzes.