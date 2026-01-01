RetroAssembly é um aplicativo web auto-hospedado que transforma seu navegador em um gabinete de jogos retrô pessoal. Faça upload da sua coleção de ROMs e jogue títulos de mais de 25 plataformas clássicas — incluindo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari — diretamente no navegador, sem a necessidade de plugins ou downloads.

A plataforma recupera automaticamente as capas e os metadados dos jogos para que sua biblioteca pareça uma coleção organizada, em vez de uma lista de arquivos. Estados de salvamento, retrocesso de jogabilidade, efeitos de shader estilo retrô e controles móveis na tela já vêm integrados. A auto-hospedagem mantém sua coleção de ROMs no seu próprio servidor, privada e acessível apenas às contas que você criar.