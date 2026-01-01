Implante RetroAssembly com instalação em um clique.
Biblioteca de jogos retrô auto-hospedada e emulador baseado em navegador com suporte para mais de 25 consoles clássicos, com arte automática e estados de salvamento.
Escolha um plano VPS para RetroAssembly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RetroAssembly
RetroAssembly é um aplicativo web auto-hospedado que transforma seu navegador em um gabinete de jogos retrô pessoal. Faça upload da sua coleção de ROMs e jogue títulos de mais de 25 plataformas clássicas — incluindo NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade e Atari — diretamente no navegador, sem a necessidade de plugins ou downloads.
A plataforma recupera automaticamente as capas e os metadados dos jogos para que sua biblioteca pareça uma coleção organizada, em vez de uma lista de arquivos. Estados de salvamento, retrocesso de jogabilidade, efeitos de shader estilo retrô e controles móveis na tela já vêm integrados. A auto-hospedagem mantém sua coleção de ROMs no seu próprio servidor, privada e acessível apenas às contas que você criar.
RetroAssembly: principais recursos
Suporte a 25+ consoles
Jogue jogos de NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan e muitas outras plataformas no navegador.
Detecção automática de arte
Capas de jogos e metadados de jogos são buscados automaticamente para que sua biblioteca exiba visuais ricos em vez de apenas nomes de arquivos.
Salvar estados e retroceder
Salve e restaure o progresso a qualquer momento, com snapshots de estado automáticos e retrocesso de jogabilidade em emuladores compatíveis.
Controles adaptados para dispositivos móveis
Um controle virtual integrado na tela facilita o jogo em celulares e tablets sem um gamepad físico.
Shaders visuais retrô
Efeitos opcionais de CRT e outros shaders recriam a aparência das telas de hardware originais para uma experiência mais autêntica.
Por que executar RetroAssembly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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