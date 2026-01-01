Implante SillyTavern com instalação em um clique.
Frontend LLM para usuários avançados que unifica dezenas de backends de IA de texto, imagem e voz em uma única interface de chat.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SillyTavern
SillyTavern é uma interface local de código aberto que permite a usuários avançados conversar com personagens de IA em praticamente todos os principais backends de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelos hospedados localmente. Ao contrário dos aplicativos de chat específicos de fornecedores, ele se concentra em conversas baseadas em personagens, roleplay de longa duração e escrita criativa, com controle aprofundado sobre prompts, parâmetros de amostragem e tratamento de contexto.
Hospedar o SillyTavern em seu próprio VPS mantém cada registro de chat, ficha de personagem e lorebook privados em sua conta, permite que você troque de provedores livremente e remove os limites de conversação e filtros de conteúdo impostos por alternativas hospedadas. As chaves de API para modelos externos permanecem em seu servidor, em vez de serem coladas em uma interface de usuário de terceiros.
SillyTavern: principais recursos
Suporte multi-backend
Conecte OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e servidores de modelo locais através de uma única interface, sem precisar alternar entre clientes separados por provedor.
Cartões de personagem
Importe, edite e compartilhe cartões de personagem incorporados em PNG com personas, diálogos de exemplo e traços de personalidade que geram respostas consistentes com o personagem.
Bate-papos em grupo
Conduza conversas com múltiplos personagens de IA em um único thread, com ordem de turno configurável e configurações de geração por personagem para narrativas ramificadas.
Informações do Mundo e livros de lore
Injete a história de fundo, detalhes de localização e fatos recorrentes no prompt apenas quando palavras-chave relevantes aparecerem, mantendo as janelas de contexto eficientes em histórias longas.
Ecossistema de extensões
Conecte a geração de imagens via Stable Diffusion ou ComfyUI, vozes de texto para fala, resumo, armazenamento de vetores e dezenas de extensões da comunidade.
Controle total de prompt
Editar prompts do sistema, instruir modelos, parâmetros do amostrador e formatação de contexto diretamente, dando aos usuários avançados o mesmo controle que eles teriam de uma API bruta.
Por que executar SillyTavern na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.