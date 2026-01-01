SillyTavern é uma interface local de código aberto que permite a usuários avançados conversar com personagens de IA em praticamente todos os principais backends de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI e modelos hospedados localmente. Ao contrário dos aplicativos de chat específicos de fornecedores, ele se concentra em conversas baseadas em personagens, roleplay de longa duração e escrita criativa, com controle aprofundado sobre prompts, parâmetros de amostragem e tratamento de contexto.

Hospedar o SillyTavern em seu próprio VPS mantém cada registro de chat, ficha de personagem e lorebook privados em sua conta, permite que você troque de provedores livremente e remove os limites de conversação e filtros de conteúdo impostos por alternativas hospedadas. As chaves de API para modelos externos permanecem em seu servidor, em vez de serem coladas em uma interface de usuário de terceiros.