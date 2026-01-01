Implante Dify com um clique.
Plataforma de aplicação LLM de código aberto para construir fluxos de trabalho de IA, pipelines RAG e chatbots visualmente.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dify
Dify é a plataforma de desenvolvimento de aplicações LLM de código aberto mais popular do mundo, oferecendo uma interface visual para construir fluxos de trabalho de IA, pipelines RAG, agentes de IA e aplicações de chatbot. Com suporte para mais de 100 provedores de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais via Ollama, o Dify permite que as equipes prototipem e implementem aplicações de IA de nível de produção sem escrever código de orquestração complexo.
Auto-hospedar o Dify em seu próprio VPS garante que todos os documentos, embeddings, conversas e chaves de API permaneçam sob seu controle total. Esta implantação inclui um banco de dados vetorial Weaviate integrado para pesquisa semântica, execução de código em sandbox e proteção SSRF para desenvolvimento seguro de aplicações de IA.
Dify: principais recursos
Editor visual de fluxo de trabalho
Crie pipelines de IA complexos encadeando chamadas de LLM, integrações de API e lógica condicional com arrastar e soltar.
RAG pipeline
Ingerir documentos, gerar embeddings e recuperar conhecimento relevante com o banco de dados vetorial Weaviate integrado.
Estrutura de agente de IA
Crie agentes autônomos com capacidades de chamada de ferramentas para pesquisa na web, execução de código e APIs externas.
Mais de 100 provedores de LLM
Conecte-se a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral e modelos locais via Ollama com balanceamento de carga de modelo e fallback.
Execução de código em sandbox
Execute Python e JavaScript com segurança em um ambiente isolado com proteção SSRF integrada.
Estúdio de engenharia de prompt
Projete, crie versões e faça testes A/B de prompts com um painel de observabilidade para registro e rastreamento.
Por que executar Dify na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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