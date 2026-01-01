Dify é a plataforma de desenvolvimento de aplicações LLM de código aberto mais popular do mundo, oferecendo uma interface visual para construir fluxos de trabalho de IA, pipelines RAG, agentes de IA e aplicações de chatbot. Com suporte para mais de 100 provedores de LLM, incluindo OpenAI, Anthropic, Google Gemini e modelos locais via Ollama, o Dify permite que as equipes prototipem e implementem aplicações de IA de nível de produção sem escrever código de orquestração complexo.

Auto-hospedar o Dify em seu próprio VPS garante que todos os documentos, embeddings, conversas e chaves de API permaneçam sob seu controle total. Esta implantação inclui um banco de dados vetorial Weaviate integrado para pesquisa semântica, execução de código em sandbox e proteção SSRF para desenvolvimento seguro de aplicações de IA.