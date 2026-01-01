ImmuDB é um banco de dados imutável de código aberto, escrito em Go, que preserva o histórico completo de todas as alterações de dados. Cada gravação é verificada criptograficamente, tornando impossível alterar ou excluir registros sem detecção — fornecendo uma trilha de auditoria à prova de adulteração por design.

Implementável como um servidor autônomo, o ImmuDB suporta modelos de dados chave-valor, SQL e de documentos, e vem com um console web integrado para navegar pelos dados e gerenciar usuários. A auto-hospedagem coloca o controle total de logs de auditoria sensíveis, registros de conformidade e histórico de transações em sua própria infraestrutura, sem dependências externas.