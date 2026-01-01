Implante ImmuDB com instalação em um clique.
Banco de dados imutável e à prova de adulteração com verificação criptográfica para integridade de dados auditável.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ImmuDB
ImmuDB é um banco de dados imutável de código aberto, escrito em Go, que preserva o histórico completo de todas as alterações de dados. Cada gravação é verificada criptograficamente, tornando impossível alterar ou excluir registros sem detecção — fornecendo uma trilha de auditoria à prova de adulteração por design.
Implementável como um servidor autônomo, o ImmuDB suporta modelos de dados chave-valor, SQL e de documentos, e vem com um console web integrado para navegar pelos dados e gerenciar usuários. A auto-hospedagem coloca o controle total de logs de auditoria sensíveis, registros de conformidade e histórico de transações em sua própria infraestrutura, sem dependências externas.
ImmuDB: principais recursos
Armazenamento à prova de violação
Cada registro é vinculado por meio de hashes criptográficos, de modo que qualquer modificação ou exclusão é imediatamente detectável por clientes ou auditores.
Suporte a múltiplos modelos
Consultar dados usando interfaces chave-valor, SQL ou de documento — todas compartilhando o mesmo mecanismo de armazenamento imutável sem migrações de esquema entre modelos.
Console web integrado
Uma interface web integrada na porta 8080 permite explorar bancos de dados, executar consultas SQL e gerenciar usuários sem instalar ferramentas adicionais.
Verificação criptográfica
Clientes podem verificar independentemente a integridade de qualquer valor que leiam usando provas de árvore Merkle, eliminando a necessidade de confiar cegamente no servidor.
Histórico de auditoria completo
Todas as versões de cada chave são retidas permanentemente, dando às equipes de conformidade e auditores uma cadeia de custódia completa e verificável para cada ponto de dados.
Por que executar ImmuDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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