Implante Apache Amoro com um clique.
Serviço de gerenciamento de lakehouse de código aberto para tabelas Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Amoro
Apache Amoro é um projeto Apache em incubação que adiciona uma camada de autogerenciamento sobre formatos open lakehouse, fornecendo um painel web unificado para catálogos, tabelas e auto-otimização contínua. Ele se integra com Flink, Spark e Trino para que as equipes de plataforma possam centralizar a manutenção de tabelas, compactação de arquivos, expiração de snapshots e políticas de retenção de dados em múltiplos formatos de tabela a partir de um único local.
A auto-hospedagem do Amoro mantém metadados de catálogo, estatísticas de tabela e atividade do otimizador em infraestrutura que você controla, livre de taxas SaaS por tabela. A interface web incluída exibe tamanhos de tabela, progresso de otimização, histórico de snapshots e acesso ao terminal SQL, dando às equipes de plataforma de dados um console operacional que não existe em implantações puras de Iceberg ou Paimon.
Apache Amoro: principais recursos
Painel lakehouse unificado
Navegue por catálogos, esquemas, tabelas, snapshots e partições em formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive e Paimon a partir de uma única interface web sem escrever SQL.
Motor auto-otimizável
Compacta continuamente arquivos pequenos, mescla exclusões e reescreve manifestos em segundo plano para que as tabelas de streaming e CDC permaneçam rápidas para consulta, sem trabalhos de manutenção manual.
Catálogo multiformato
Registre catálogos internos do Amoro ou conecte-se a catálogos existentes do Hive Metastore, AWS Glue, REST e Hadoop e gerencie todos os formatos de tabela suportados a partir de um único painel de controle.
Contêineres de otimizador plugáveis
Execute tarefas de otimização em um contêiner local pronto para uso ou escale para contêineres otimizadores externos Flink, Spark ou Kubernetes à medida que os volumes de dados aumentam.
Terminal SQL integrado
Consulte e inspecione tabelas diretamente do painel usando o terminal Spark local integrado, ou conecte o Kyuubi para acesso SQL compartilhado de nível de produção.
Por que executar Apache Amoro na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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