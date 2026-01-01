Apache Amoro é um projeto Apache em incubação que adiciona uma camada de autogerenciamento sobre formatos open lakehouse, fornecendo um painel web unificado para catálogos, tabelas e auto-otimização contínua. Ele se integra com Flink, Spark e Trino para que as equipes de plataforma possam centralizar a manutenção de tabelas, compactação de arquivos, expiração de snapshots e políticas de retenção de dados em múltiplos formatos de tabela a partir de um único local.

A auto-hospedagem do Amoro mantém metadados de catálogo, estatísticas de tabela e atividade do otimizador em infraestrutura que você controla, livre de taxas SaaS por tabela. A interface web incluída exibe tamanhos de tabela, progresso de otimização, histórico de snapshots e acesso ao terminal SQL, dando às equipes de plataforma de dados um console operacional que não existe em implantações puras de Iceberg ou Paimon.