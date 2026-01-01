Apache Doris é um banco de dados analítico MPP moderno e em tempo real, usado por milhares de organizações, incluindo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, para alimentar dashboards, análises ad-hoc e análises voltadas para o cliente em centenas de terabytes de dados. Seu mecanismo de execução vetorizado, armazenamento colunar e otimizador baseado em custo entregam SQL em microssegundos em bilhões de linhas, mantendo-se compatível com o protocolo MySQL, para que as ferramentas de BI e drivers existentes se conectem sem alterações.

Hospedar o Doris por conta própria em seu próprio VPS mantém a latência de consulta, políticas de retenção e pipelines de ingestão sob controle direto, sem cobrança por consulta ou aprisionamento tecnológico. O frontend integrado inclui um console web para status do cluster, profiling de consultas e exploração de SQL.