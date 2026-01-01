Implante Apache Doris com instalação em um clique.
Banco de dados de análise MPP de alto desempenho para relatórios em tempo real, SQL ad-hoc e armazenamento de dados unificado em escala de petabytes.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Doris
Apache Doris é um banco de dados analítico MPP moderno e em tempo real, usado por milhares de organizações, incluindo JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan e ByteDance, para alimentar dashboards, análises ad-hoc e análises voltadas para o cliente em centenas de terabytes de dados. Seu mecanismo de execução vetorizado, armazenamento colunar e otimizador baseado em custo entregam SQL em microssegundos em bilhões de linhas, mantendo-se compatível com o protocolo MySQL, para que as ferramentas de BI e drivers existentes se conectem sem alterações.
Hospedar o Doris por conta própria em seu próprio VPS mantém a latência de consulta, políticas de retenção e pipelines de ingestão sob controle direto, sem cobrança por consulta ou aprisionamento tecnológico. O frontend integrado inclui um console web para status do cluster, profiling de consultas e exploração de SQL.
Apache Doris: principais recursos
SQL compatível com MySQL
Fala o protocolo de comunicação MySQL para que JDBC, ODBC, ferramentas de BI e dashboards existentes se conectem ao Doris com zero alterações no código.
Motor MPP vetorizado
Armazenamento colunar com execução vetorizada e um otimizador baseado em custo retorna SQL em frações de segundo em bilhões de linhas.
Ingestão em tempo real
Stream Load, Routine Load from Kafka e conectores Flink/Spark enviam dados atualizados para tabelas consultáveis em segundos.
Consultas federadas de lakehouse
Multi-Catalog lê Hive, Iceberg, Hudi, Paimon e fontes JDBC diretamente para que possa consultar dados do lake sem copiá-los.
Console web integrado
O frontend oferece uma interface de usuário de navegador para status do cluster, execução de SQL, inspeção de perfis de consulta e gerenciamento de usuários e funções.
Por que executar Apache Doris na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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