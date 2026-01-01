Apache CouchDB é um banco de dados de documentos NoSQL de código aberto que armazena dados como documentos JSON e expõe cada operação através de uma API HTTP/REST limpa. Ao contrário da maioria dos bancos de dados, o CouchDB é multi-primário por design — cada nó aceita leituras e gravações, e as alterações fluem entre os nós (e até mesmo clientes de navegador) através de replicação incremental que sobrevive a partições de rede e conectividade intermitente.

Hospedar o CouchDB em seu próprio VPS oferece a você um banco de dados de nível de produção para aplicativos móveis offline-first, implantações de borda e serviços web resilientes, sem preços por documento ou limites gerenciados pelo fornecedor. O console web Fauxton incluído fornece acesso administrativo completo para consultas, configuração de replicação, gerenciamento de usuários e edição de documentos de design.