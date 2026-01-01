Implante Apache CouchDB com instalação em um clique.
Banco de dados de documentos multi-primário com uma API HTTP/JSON intuitiva, projetado para confiabilidade e replicação offline-first.
Escolha um plano VPS para Apache CouchDB
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache CouchDB
Apache CouchDB é um banco de dados de documentos NoSQL de código aberto que armazena dados como documentos JSON e expõe cada operação através de uma API HTTP/REST limpa. Ao contrário da maioria dos bancos de dados, o CouchDB é multi-primário por design — cada nó aceita leituras e gravações, e as alterações fluem entre os nós (e até mesmo clientes de navegador) através de replicação incremental que sobrevive a partições de rede e conectividade intermitente.
Hospedar o CouchDB em seu próprio VPS oferece a você um banco de dados de nível de produção para aplicativos móveis offline-first, implantações de borda e serviços web resilientes, sem preços por documento ou limites gerenciados pelo fornecedor. O console web Fauxton incluído fornece acesso administrativo completo para consultas, configuração de replicação, gerenciamento de usuários e edição de documentos de design.
Apache CouchDB: principais recursos
Replicação Multi-Primária
Cada nó aceita gravações e sincroniza as alterações incrementalmente — perfeito para clusters ativo-ativo, nós de borda e sincronização móvel com PouchDB ou Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Cada operação é uma requisição HTTP padrão que retorna JSON, tornando o CouchDB utilizável a partir de qualquer linguagem ou ambiente de execução sem um driver nativo.
Fauxton Admin UI
Painel baseado em navegador para navegar em bancos de dados, executar consultas Mango, editar documentos de design e configurar a replicação.
Linguagem de Consulta Mango
Sintaxe de consulta JSON estilo MongoDB com seletores e índices declarativos — sem a necessidade de escrever visualizações JavaScript para pesquisas comuns.
Design Apenas de Falha
O armazenamento B-tree somente de adição significa que o CouchDB sobrevive a perdas súbitas de energia sem corrupção e se recupera instantaneamente ao reiniciar.
Por que executar Apache CouchDB na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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