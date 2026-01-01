CiviCRM é um CRM de código aberto projetado especificamente para organizações sem fins lucrativos, ONGs, associações e organizações cívicas. Ao contrário dos CRMs comerciais focados em vendas, cada módulo — contatos, contribuições, associações, eventos, correspondências e gerenciamento de casos — é projetado em torno dos fluxos de trabalho de arrecadadores de fundos, organizadores e equipe de programa que gerenciam constituintes em vez de leads.

Auto-hospedar o CiviCRM no seu próprio VPS mantém os registros de doadores, histórico de contribuições e dados de membros sob seu controle total, sem precificação por contato, sem processadores de dados de terceiros e com total propriedade de cada relatório e segmentação que você criar.