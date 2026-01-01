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Gestão de relacionamento com constituintes de código aberto, desenvolvido para organizações sem fins lucrativos, grupos de defesa e organizações orientadas a membros.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com CiviCRM

CiviCRM é um CRM de código aberto projetado especificamente para organizações sem fins lucrativos, ONGs, associações e organizações cívicas. Ao contrário dos CRMs comerciais focados em vendas, cada módulo — contatos, contribuições, associações, eventos, correspondências e gerenciamento de casos — é projetado em torno dos fluxos de trabalho de arrecadadores de fundos, organizadores e equipe de programa que gerenciam constituintes em vez de leads.

Auto-hospedar o CiviCRM no seu próprio VPS mantém os registros de doadores, histórico de contribuições e dados de membros sob seu controle total, sem precificação por contato, sem processadores de dados de terceiros e com total propriedade de cada relatório e segmentação que você criar.

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O que você pode criar com {name}

CiviCRM: principais recursos

Gerenciamento de contatos

Acompanhe contatos, famílias e organizações ilimitados com relacionamentos, tags e campos personalizados adaptados aos fluxos de trabalho de organizações sem fins lucrativos.

Contribuições e arrecadação de fundos

Aceite doações online, gerencie promessas de doação, execute programas de doação recorrente e concilie contribuições com relatórios financeiros integrados.

Gerenciamento de membros

Automatize as inscrições de associação, renovações e benefícios em níveis com tipos de associação configuráveis e lembretes de ciclo de vida.

Eventos e inscrição

Crie páginas de evento, venda ingressos, gerencie participantes e acompanhe o histórico de participação juntamente com o restante do registro de cada contato.

E-mail e mala direta

Segmente públicos, envie campanhas de e-mail direcionadas e meça aberturas, cliques e rejeições sem pagar taxas de envio por contato.

Por que executar CiviCRM na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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