Implante o CiviCRM com instalação de um clique.
Gestão de relacionamento com constituintes de código aberto, desenvolvido para organizações sem fins lucrativos, grupos de defesa e organizações orientadas a membros.
Escolha um plano VPS para CiviCRM
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CiviCRM
CiviCRM é um CRM de código aberto projetado especificamente para organizações sem fins lucrativos, ONGs, associações e organizações cívicas. Ao contrário dos CRMs comerciais focados em vendas, cada módulo — contatos, contribuições, associações, eventos, correspondências e gerenciamento de casos — é projetado em torno dos fluxos de trabalho de arrecadadores de fundos, organizadores e equipe de programa que gerenciam constituintes em vez de leads.
Auto-hospedar o CiviCRM no seu próprio VPS mantém os registros de doadores, histórico de contribuições e dados de membros sob seu controle total, sem precificação por contato, sem processadores de dados de terceiros e com total propriedade de cada relatório e segmentação que você criar.
CiviCRM: principais recursos
Gerenciamento de contatos
Acompanhe contatos, famílias e organizações ilimitados com relacionamentos, tags e campos personalizados adaptados aos fluxos de trabalho de organizações sem fins lucrativos.
Contribuições e arrecadação de fundos
Aceite doações online, gerencie promessas de doação, execute programas de doação recorrente e concilie contribuições com relatórios financeiros integrados.
Gerenciamento de membros
Automatize as inscrições de associação, renovações e benefícios em níveis com tipos de associação configuráveis e lembretes de ciclo de vida.
Eventos e inscrição
Crie páginas de evento, venda ingressos, gerencie participantes e acompanhe o histórico de participação juntamente com o restante do registro de cada contato.
E-mail e mala direta
Segmente públicos, envie campanhas de e-mail direcionadas e meça aberturas, cliques e rejeições sem pagar taxas de envio por contato.
Por que executar CiviCRM na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.