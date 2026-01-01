MicroRealEstate é um aplicativo de gerenciamento de propriedades de código aberto construído especificamente para proprietários independentes e pequenas equipes imobiliárias. Ele consolida registros de inquilinos, contratos de aluguel, acompanhamento de aluguel e geração de documentos em um único espaço de trabalho auto-hospedado, eliminando as taxas por unidade e as desvantagens de compartilhamento de dados de SaaS de gerenciamento de propriedades comerciais.

Auto-hospedar o MicroRealEstate em seu próprio VPS mantém informações confidenciais de inquilinos, contratos de locação e histórico de pagamentos sob seu controle total. A arquitetura de microsserviços separa claramente o portal do proprietário, o portal do inquilino, o gerador de documentos e o serviço de e-mail, tornando simples gerenciar aluguéis em qualquer escala sem custos recorrentes de software.