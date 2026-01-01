Implante MicroRealEstate com instalação em um clique.
Gerenciamento de propriedades de aluguel de código aberto para proprietários: contratos de aluguel, aluguéis, inquilinos e armazenamento de documentos em uma única plataforma auto-hospedada.
Escolha um plano VPS para MicroRealEstate
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MicroRealEstate
MicroRealEstate é um aplicativo de gerenciamento de propriedades de código aberto construído especificamente para proprietários independentes e pequenas equipes imobiliárias. Ele consolida registros de inquilinos, contratos de aluguel, acompanhamento de aluguel e geração de documentos em um único espaço de trabalho auto-hospedado, eliminando as taxas por unidade e as desvantagens de compartilhamento de dados de SaaS de gerenciamento de propriedades comerciais.
Auto-hospedar o MicroRealEstate em seu próprio VPS mantém informações confidenciais de inquilinos, contratos de locação e histórico de pagamentos sob seu controle total. A arquitetura de microsserviços separa claramente o portal do proprietário, o portal do inquilino, o gerador de documentos e o serviço de e-mail, tornando simples gerenciar aluguéis em qualquer escala sem custos recorrentes de software.
MicroRealEstate: principais recursos
Gestão de locação
Gere contratos de aluguel a partir de modelos personalizáveis e armazene cada contrato, aditivo e documento vinculado a cada locação em um só lugar.
Acompanhamento de pagamento de aluguel
Registrar pagamentos recebidos e monitorar saldos em atraso em todas as unidades, com geração automatizada de avisos e recibos para inquilinos.
Portal do Inquilino
A interface dedicada para inquilinos permite que eles revisem seu contrato de aluguel, visualizem o histórico de pagamentos e baixem recibos sem precisar entrar em contato com o proprietário.
Documentos personalizados
Crie avisos, cartas e comunicados a partir de modelos reutilizáveis para que a comunicação com os inquilinos permaneça consistente e profissional.
Colaboração em equipe
Convide colaboradores para compartilhar a carga de trabalho de gerenciamento de propriedades, tornando a plataforma adequada tanto para proprietários independentes quanto para negócios imobiliários.
Notificações por email
Conecte SMTP, Mailgun ou Gmail para enviar recibos, avisos em massa e convites de inquilinos diretamente do aplicativo.
Por que executar MicroRealEstate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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