O Prowlarr é o hub de indexadores para o ecossistema de automação de mídia arr. Em vez de configurar cada rastreador e provedor Usenet separadamente no Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, você os adiciona uma vez no Prowlarr e ele sincroniza a configuração automaticamente com cada aplicativo conectado. Com suporte para mais de 500 indexadores, monitoramento de integridade integrado e integração com Flaresolverr para sites protegidos pelo Cloudflare, o Prowlarr elimina a manutenção repetitiva que acompanha uma pilha de mídia multiaplicativo.

Executar o Prowlarr em um VPS garante verificações de integridade de indexadores 24 horas e sincronização instantânea em todos os seus aplicativos de mídia, com velocidades de rede corporativas para resultados de pesquisa rápidos e armazenamento persistente protegendo suas credenciais de rastreador privado e definições de indexadores personalizadas.