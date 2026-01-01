Implante Prowlarr com instalação de um clique.
Gerenciador de indexadores centralizado para a pilha arr — configure mais de 500 indexadores de Torrent e Usenet uma vez e sincronize-os automaticamente com todos os seus aplicativos de mídia.
Escolha um plano VPS para Prowlarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Prowlarr
O Prowlarr é o hub de indexadores para o ecossistema de automação de mídia arr. Em vez de configurar cada rastreador e provedor Usenet separadamente no Sonarr, Radarr, Lidarr e Readarr, você os adiciona uma vez no Prowlarr e ele sincroniza a configuração automaticamente com cada aplicativo conectado. Com suporte para mais de 500 indexadores, monitoramento de integridade integrado e integração com Flaresolverr para sites protegidos pelo Cloudflare, o Prowlarr elimina a manutenção repetitiva que acompanha uma pilha de mídia multiaplicativo.
Executar o Prowlarr em um VPS garante verificações de integridade de indexadores 24 horas e sincronização instantânea em todos os seus aplicativos de mídia, com velocidades de rede corporativas para resultados de pesquisa rápidos e armazenamento persistente protegendo suas credenciais de rastreador privado e definições de indexadores personalizadas.
Prowlarr: principais recursos
Gerenciamento Centralizado de Indexadores
Adicione qualquer rastreador de Torrent ou indexador Usenet uma vez no Prowlarr e ele automaticamente envia a configuração para cada aplicativo arr conectado — não é necessário configurar novamente.
Mais de 500 Indexadores Suportados
Definições pré-configuradas cobrem centenas de trackers públicos e privados e provedores Usenet, com suporte Cardigann YAML para adicionar fontes personalizadas.
Monitoramento de Saúde
Prowlarr testa continuamente os indexadores e sinaliza falhas com relatórios de status detalhados, para que você identifique rastreadores com problemas antes que eles parem de entregar resultados silenciosamente.
Integração Flaresolverr
O suporte integrado para Flaresolverr permite que o Prowlarr ignore a proteção de bot do Cloudflare em indexadores que de outra forma seriam inacessíveis a ferramentas automatizadas.
Pesquisar e Estatísticas
Execute buscas manuais em todos os indexadores simultaneamente e analise as contagens de consulta por indexador, as taxas de obtenção e o histórico de desempenho a partir de um único painel.
Por que executar Prowlarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.