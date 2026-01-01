Implante o Beszel Agent com instalação em um clique.
Agente de monitoramento leve que coleta métricas de servidor e contêiner para o seu hub Beszel.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Beszel Agent
O Agente Beszel é o componente de coleta de dados da plataforma de monitoramento Beszel. Instalado em cada servidor que você deseja observar, ele coleta continuamente métricas de CPU, memória, disco e rede, juntamente com estatísticas de contêineres Docker, e as encaminha de forma segura para um hub Beszel central para agregação e alertas.
O agente é propositalmente mínimo — ele consome recursos insignificantes enquanto oferece visibilidade abrangente da saúde do sistema. A comunicação com o hub é protegida por autenticação de token, e o acesso ao socket Docker lhe dá uma visão completa em nível de contêiner sem exigir privilégios de host elevados além da montagem desse socket.
Beszel Agent: principais recursos
Métricas do sistema em tempo real
Monitora continuamente o uso de CPU, memória, disco e rede para que seu hub Beszel sempre tenha uma visão atualizada da saúde do servidor.
Monitoramento em Nível de Contêiner
Lê do socket Docker para relatar o consumo de recursos por contêiner, ajudando você a identificar quais cargas de trabalho estão gerando a carga.
Mínima Pegada de Recurso
Projetado para rodar silenciosamente em segundo plano, sem impacto mensurável no desempenho da aplicação ou nos recursos de sistema disponíveis.
Comunicação Segura do Hub
Conexões autenticadas por token ao hub Beszel evitam a ingestão não autorizada de métricas e mantêm seus dados de monitoramento privados.
Por que executar Beszel Agent na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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