O Agente Beszel é o componente de coleta de dados da plataforma de monitoramento Beszel. Instalado em cada servidor que você deseja observar, ele coleta continuamente métricas de CPU, memória, disco e rede, juntamente com estatísticas de contêineres Docker, e as encaminha de forma segura para um hub Beszel central para agregação e alertas.

O agente é propositalmente mínimo — ele consome recursos insignificantes enquanto oferece visibilidade abrangente da saúde do sistema. A comunicação com o hub é protegida por autenticação de token, e o acesso ao socket Docker lhe dá uma visão completa em nível de contêiner sem exigir privilégios de host elevados além da montagem desse socket.