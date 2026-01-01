Implante Uptime Kuma com instalação de um clique.
Belo monitoramento de Uptime auto-hospedado para sites, APIs e serviços com páginas de status e alertas multicanal.
Escolha um plano VPS para Uptime Kuma
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Uptime Kuma
Uptime Kuma é uma ferramenta de monitoramento auto-hospedada com um painel em tempo real e bem elaborado para rastrear a disponibilidade de sites, APIs, portas TCP, registros DNS, contêineres Docker e muito mais. Ele verifica os alvos em intervalos configuráveis e envia alertas no momento em que algo sai do ar.
Auto-hospedar em um VPS oferece um monitor persistente que funciona 24 horas por dia, independentemente da sua máquina local. Você pode criar páginas de status públicas para seus serviços, configurar canais de notificação, incluindo Telegram, Discord, Slack, e-mail e webhooks, e rastrear porcentagens históricas de Uptime ao longo do tempo.
Uptime Kuma: principais recursos
Monitoramento multi-tipo
Monitore endpoints HTTP/HTTPS, portas TCP/UDP, pesquisas DNS, contêineres Docker e bancos de dados a partir de um único painel.
Páginas de status públicas
Crie páginas de status públicas personalizadas para comunicar a saúde do serviço aos seus clientes sem expor detalhes de monitoramento internos.
Notificações avançadas
Envie alertas de tempo de inatividade via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks e mais de 90 outros canais de notificação.
Histórico de Uptime
Acompanhe a disponibilidade histórica com gráficos de porcentagem de Uptime e gráficos de tempo de resposta para identificar tendências de confiabilidade.
Monitoramento de certificado
Monitore as datas de expiração dos certificados SSL e receba alertas antes que os certificados expirem para evitar falhas inesperadas de HTTPS.
Por que executar Uptime Kuma na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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