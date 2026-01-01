Uptime Kuma é uma ferramenta de monitoramento auto-hospedada com um painel em tempo real e bem elaborado para rastrear a disponibilidade de sites, APIs, portas TCP, registros DNS, contêineres Docker e muito mais. Ele verifica os alvos em intervalos configuráveis e envia alertas no momento em que algo sai do ar.

Auto-hospedar em um VPS oferece um monitor persistente que funciona 24 horas por dia, independentemente da sua máquina local. Você pode criar páginas de status públicas para seus serviços, configurar canais de notificação, incluindo Telegram, Discord, Slack, e-mail e webhooks, e rastrear porcentagens históricas de Uptime ao longo do tempo.