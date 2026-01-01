Implante Apache HertzBeat com instalação em um clique.
Plataforma de observabilidade de código aberto, sem agente e em tempo real para monitoramento de servidores, bancos de dados e serviços em nuvem.
Escolha um plano VPS para Apache HertzBeat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache HertzBeat
O Apache HertzBeat é uma plataforma de observabilidade sem agente, impulsionada pela comunidade, que monitora servidores, bancos de dados, middleware, serviços em nuvem e endpoints HTTP e JMX personalizados através de modelos de protocolo configuráveis. Em vez de instalar coletores em cada alvo, ele consulta endpoints via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e dezenas de outros protocolos, e então renderiza painéis, alertas e páginas de status a partir de uma interface unificada.
Hospedar o HertzBeat em seu VPS mantém os dados de monitoramento, regras de alerta e credenciais de destino dentro da infraestrutura que você controla, sem precificação por métrica ou dependência de fornecedor. A pilha de PostgreSQL e VictoriaMetrics incluída armazena a configuração e as métricas de séries temporais localmente, tornando a implantação totalmente autônoma desde o primeiro dia.
Apache HertzBeat: principais recursos
Monitoramento sem agente
Consulte servidores, bancos de dados e APIs via SSH, SNMP, JDBC, JMX e HTTP sem instalar coletores em cada máquina de destino.
Alerta de Limite
Defina regras de alerta com limites baseados em expressões e entregue notificações para e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks e provedores de SMS.
Páginas de status públicas
Publique páginas de status voltadas para o cliente que relatam o Uptime e incidentes para serviços monitorados selecionados sem expor painéis internos.
Protocolos personalizados
Adicione novos tipos de monitoramento escrevendo modelos de aplicação YAML, para que sistemas de nicho possam ser observados sem esperar por integrações de fornecedores.
Armazenamento de séries temporais integrado
Vem com VictoriaMetrics para armazenamento eficiente de métricas de longo prazo e PostgreSQL para configuração, removendo a necessidade de conectar bancos de dados externos.
Por que executar Apache HertzBeat na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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