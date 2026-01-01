O Apache HertzBeat é uma plataforma de observabilidade sem agente, impulsionada pela comunidade, que monitora servidores, bancos de dados, middleware, serviços em nuvem e endpoints HTTP e JMX personalizados através de modelos de protocolo configuráveis. Em vez de instalar coletores em cada alvo, ele consulta endpoints via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP e dezenas de outros protocolos, e então renderiza painéis, alertas e páginas de status a partir de uma interface unificada.

Hospedar o HertzBeat em seu VPS mantém os dados de monitoramento, regras de alerta e credenciais de destino dentro da infraestrutura que você controla, sem precificação por métrica ou dependência de fornecedor. A pilha de PostgreSQL e VictoriaMetrics incluída armazena a configuração e as métricas de séries temporais localmente, tornando a implantação totalmente autônoma desde o primeiro dia.