Alerta é uma plataforma de gerenciamento e consolidação de alertas de código aberto que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch e dezenas de outras ferramentas de monitoramento em um único console web em tempo real. Ao desduplicar e correlacionar alertas recebidos, o Alerta elimina tempestades de alertas e oferece às equipes de plantão uma visão clara do que realmente está sendo acionado e do que é mais importante.

Hospedar o Alerta em um VPS dá à sua equipe de operações controle total sobre a infraestrutura de alertas, políticas de retenção e autenticação — sem enviar dados de monitoramento para um serviço de terceiros. A multi-tenancy integrada significa que uma instância do Alerta pode atender a várias equipes ou ambientes de clientes simultaneamente.