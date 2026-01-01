Implante o Alerta com instalação de um clique.
Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto que consolida alertas de monitoramento de qualquer fonte em um único painel em tempo real.
Escolha um plano VPS para Alerta
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Alerta
Alerta é uma plataforma de gerenciamento e consolidação de alertas de código aberto que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch e dezenas de outras ferramentas de monitoramento em um único console web em tempo real. Ao desduplicar e correlacionar alertas recebidos, o Alerta elimina tempestades de alertas e oferece às equipes de plantão uma visão clara do que realmente está sendo acionado e do que é mais importante.
Hospedar o Alerta em um VPS dá à sua equipe de operações controle total sobre a infraestrutura de alertas, políticas de retenção e autenticação — sem enviar dados de monitoramento para um serviço de terceiros. A multi-tenancy integrada significa que uma instância do Alerta pode atender a várias equipes ou ambientes de clientes simultaneamente.
Alerta: principais recursos
Ingestão de múltiplas fontes
Receba alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch e mais por meio de uma única API REST sem reconfigurar sua pilha de monitoramento.
Deduplicação de alertas
Desduplique e correlacione automaticamente alertas repetidos para que os engenheiros de plantão vejam um item acionável em vez de centenas de notificações idênticas.
Janelas de manutenção
Defina períodos de blackout por serviço, ambiente ou tag para suprimir alertas esperados durante a manutenção planejada sem desativar os monitores.
Multilocação
Atenda a várias equipes ou ambientes de clientes a partir de uma única instância do Alerta usando visualizações de clientes e chaves de API com escopo.
Autenticação flexível
Autentique-se com Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD — nenhum provedor de identidade de terceiros é necessário.
Por que executar Alerta na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.