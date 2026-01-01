Implante Apache Druid com instalação em um clique.
Banco de dados de análise em tempo real projetado para consultas rápidas de segmentação e análise em dados de eventos em streaming e históricos, em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Druid
Apache Druid é um banco de dados de análise de alto desempenho e em tempo real, projetado especificamente para consultas OLAP de sub-segundo em dados orientados a eventos. Originalmente desenvolvido na Metamarkets e agora um projeto de alto nível da Apache, o Druid impulsiona análises voltadas para o usuário, telemetria de rede, monitoramento de desempenho de aplicativos e painéis de clickstream em empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.
Hospedar o Druid em seu VPS oferece um mecanismo de consulta orientado a colunas otimizado para ingestão de streaming de Kafka e Kinesis, filtragem de séries temporais e agregações de alta concorrência — sem taxas de nuvem por consulta ou aprisionamento tecnológico. O console web integrado lida com exploração SQL, especificações de ingestão, gerenciamento de fontes de dados e saúde do cluster a partir de uma única aba do navegador.
Apache Druid: principais recursos
Console web integrado
UI baseada em navegador para consultas SQL, especificações de ingestão, gerenciamento de fontes de dados e monitoramento da saúde do cluster sem um cliente separado.
Ingestão em tempo real
Transmita eventos do Kafka, Kinesis ou HTTP para fontes de dados consultáveis em segundos, com garantias de entrega exatamente uma vez.
Armazenamento colunar de séries temporais
Armazenamento orientado a colunas com índices de bitmap e particionamento baseado em tempo oferece filtros em microssegundos e agregações em bilhões de linhas.
Arquitetura Lambda
A camada de consulta unificada sobre fontes de dados de streaming e em lote permite que painéis mesclem eventos em tempo real com contexto histórico de forma transparente.
SQL e consultas nativas
SQL ANSI padrão, além de uma API de consulta nativa baseada em JSON, oferecem a analistas e aplicativos acesso flexível às mesmas fontes de dados.
Por que executar Apache Druid na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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