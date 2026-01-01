Apache Druid é um banco de dados de análise de alto desempenho e em tempo real, projetado especificamente para consultas OLAP de sub-segundo em dados orientados a eventos. Originalmente desenvolvido na Metamarkets e agora um projeto de alto nível da Apache, o Druid impulsiona análises voltadas para o usuário, telemetria de rede, monitoramento de desempenho de aplicativos e painéis de clickstream em empresas como Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft e Walmart.

Hospedar o Druid em seu VPS oferece um mecanismo de consulta orientado a colunas otimizado para ingestão de streaming de Kafka e Kinesis, filtragem de séries temporais e agregações de alta concorrência — sem taxas de nuvem por consulta ou aprisionamento tecnológico. O console web integrado lida com exploração SQL, especificações de ingestão, gerenciamento de fontes de dados e saúde do cluster a partir de uma única aba do navegador.