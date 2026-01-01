Homer é um painel leve e de código aberto que transforma sua coleção de serviços auto-hospedados em uma página inicial limpa e organizada. Configurado inteiramente através de um único arquivo YAML, ele não requer banco de dados nem backend — apenas algumas linhas para construir um portal elegante para cada aplicação no seu servidor. As alterações no arquivo de configuração entram em vigor imediatamente após a atualização da página, tornando a manutenção do seu painel sem esforço.

Auto-hospedar o Homer no seu próprio VPS significa que seu painel permanece privado, carrega instantaneamente a partir de arquivos estáticos e pode ser personalizado sem limites. Com suporte a PWA, ele é instalado em dispositivos móveis como um aplicativo nativo, dando a você e à sua equipe acesso rápido a todos os seus serviços de qualquer lugar.