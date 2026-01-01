Implante Homer com instalação em um clique.
Um painel estático super simples para organizar todos os seus serviços auto-hospedados em uma única e bela página inicial.
Escolha um plano VPS para Homer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Homer
Homer é um painel leve e de código aberto que transforma sua coleção de serviços auto-hospedados em uma página inicial limpa e organizada. Configurado inteiramente através de um único arquivo YAML, ele não requer banco de dados nem backend — apenas algumas linhas para construir um portal elegante para cada aplicação no seu servidor. As alterações no arquivo de configuração entram em vigor imediatamente após a atualização da página, tornando a manutenção do seu painel sem esforço.
Auto-hospedar o Homer no seu próprio VPS significa que seu painel permanece privado, carrega instantaneamente a partir de arquivos estáticos e pode ser personalizado sem limites. Com suporte a PWA, ele é instalado em dispositivos móveis como um aplicativo nativo, dando a você e à sua equipe acesso rápido a todos os seus serviços de qualquer lugar.
Homer: principais recursos
Configuração YAML
Defina todo o seu painel em um único arquivo config.yml — sem banco de dados, sem backend e sem a necessidade de reinícios para ver as mudanças.
Cartões de Serviço Inteligentes
Exiba indicadores de status em tempo real para seus serviços, mostrando de relance se eles estão acessíveis diretamente do painel.
Pesquisa aproximada
Encontre rapidamente qualquer serviço ou link com pesquisa difusa integrada e atalhos de teclado para uma navegação rápida e controlada pelo teclado.
PWA Suporte
Instale o Homer como um Aplicativo Web Progressivo em qualquer dispositivo para acesso instantâneo e sem favoritos aos seus serviços auto-hospedados.
Personalização de Tema
Escolha entre temas da comunidade como Catppuccin e Dracula, ou escreva suas próprias substituições de CSS para combinar com qualquer estilo.
Por que executar Homer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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