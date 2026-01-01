Implante Anki Sync Server Enhanced com instalação de um clique.
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com contas multiusuário, backups automatizados e um painel web integrado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced é uma imagem Docker pronta para produção que hospeda o protocolo oficial de sincronização do Anki em seu próprio VPS, permitindo que você sincronize baralhos de flashcards entre desktop, AnkiDroid e AnkiMobile sem depender do AnkiWeb. Ele é construído a partir da fonte oficial do Anki e rastreia cada lançamento upstream automaticamente.
A auto-hospedagem mantém cada cartão, histórico de revisões e arquivo de mídia sob seu controle. Suporte multiusuário, backups agendados com upload opcional para S3, métricas Prometheus, fail2ban, limitação de taxa e um painel de status são entregues em um único contêiner — sem a necessidade de banco de dados separado ou serviços externos.
Anki Sync Server Enhanced: principais recursos
Sincronização multiusuário
Hospede até 99 alunos independentes em um servidor VPS, cada um com suas próprias credenciais e armazenamento de coleções isolado.
Backups automáticos
Arquivos diários de toda a coleção com retenção configurável e upload opcional para S3, MinIO ou Garage para cópias externas.
Painel integrado
A interface web mostra o status do servidor, o tamanho dos dados por usuário, os últimos horários de sincronização, o histórico de backup e os logs em tempo real de relance.
Métricas do Prometheus
Expõe operações de sincronização, taxas de sucesso de autenticação, volume de dados e uptime para dashboards do Grafana e pipelines de alerta.
Segurança reforçada
A integração do Fail2ban, a limitação de taxa de requisições e o suporte a senhas com hash protegem seu endpoint contra ataques de força bruta.
Por que executar Anki Sync Server Enhanced na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.