Anki Sync Server Enhanced é uma imagem Docker pronta para produção que hospeda o protocolo oficial de sincronização do Anki em seu próprio VPS, permitindo que você sincronize baralhos de flashcards entre desktop, AnkiDroid e AnkiMobile sem depender do AnkiWeb. Ele é construído a partir da fonte oficial do Anki e rastreia cada lançamento upstream automaticamente.

A auto-hospedagem mantém cada cartão, histórico de revisões e arquivo de mídia sob seu controle. Suporte multiusuário, backups agendados com upload opcional para S3, métricas Prometheus, fail2ban, limitação de taxa e um painel de status são entregues em um único contêiner — sem a necessidade de banco de dados separado ou serviços externos.