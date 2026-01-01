Implante Defguard em uma instalação com um clique.
Gerenciamento de acesso zero-trust de código aberto com autenticação multifator nativa do WireGuard e OpenID Connect integrado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Defguard
Defguard é uma plataforma de gerenciamento de acesso zero trust de nível empresarial construída em torno do WireGuard, a única solução que adiciona autenticação multifator real diretamente ao túnel VPN, em vez de envolver um gateway de aplicativo separado em torno dele. O componente principal incluído neste modelo executa a interface web de gerenciamento, o provedor de identidade OpenID Connect, o registro de usuário, a configuração de ACL e o plano de controle gRPC que impulsiona gateways remotos e clientes de desktop.
Hospedar o Defguard em seu próprio VPS mantém diretórios de usuários, chaves de hardware, logs de auditoria e chaves de assinatura OpenID inteiramente sob seu controle. Adicione nós de gateway Defguard em qualquer lugar da sua rede para encerrar túneis WireGuard, enquanto o núcleo permanece como a única fonte de verdade para identidade, dispositivos e políticas de acesso.
Defguard: principais recursos
WireGuard com MFA
Aplique fatores de segundo fator TOTP, e-mail ou chave de hardware diretamente em cada conexão WireGuard, em vez de depender de um gateway de acesso separado.
OpenID Connect integrado
O provedor de identidade OIDC integrado permite que o Defguard emita tokens SSO para seus outros aplicativos sem implantar o Keycloak ou um IdP de terceiros.
Inscrição de usuário remoto
Integre novos usuários com um fluxo de inscrição guiado que define senhas, provisiona dispositivos e configura o cliente de desktop automaticamente.
ACLs e regras de firewall
Defina a segmentação de rede e políticas de acesso por usuário que se propagam para gateways Linux e FreeBSD/OPNsense em tempo real.
Sincronização LDAP e AD
Sincronização bidirecional com Active Directory e LDAP mantém usuários, grupos e associações de grupo consistentes entre sistemas.
Provisionamento de YubiKey
Provisionar chaves de hardware Yubico para SSH, GPG e OpenPGP diretamente do console de gerenciamento Defguard.
Por que executar Defguard na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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