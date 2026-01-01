Defguard é uma plataforma de gerenciamento de acesso zero trust de nível empresarial construída em torno do WireGuard, a única solução que adiciona autenticação multifator real diretamente ao túnel VPN, em vez de envolver um gateway de aplicativo separado em torno dele. O componente principal incluído neste modelo executa a interface web de gerenciamento, o provedor de identidade OpenID Connect, o registro de usuário, a configuração de ACL e o plano de controle gRPC que impulsiona gateways remotos e clientes de desktop.

Hospedar o Defguard em seu próprio VPS mantém diretórios de usuários, chaves de hardware, logs de auditoria e chaves de assinatura OpenID inteiramente sob seu controle. Adicione nós de gateway Defguard em qualquer lugar da sua rede para encerrar túneis WireGuard, enquanto o núcleo permanece como a única fonte de verdade para identidade, dispositivos e políticas de acesso.