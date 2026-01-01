Implante o CommaFeed com um clique.
Leitor de RSS pessoal auto-hospedado, inspirado no Google Reader, com atalhos de teclado, aplicativos móveis e um layout limpo de três painéis.
Escolha um plano VPS para CommaFeed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com CommaFeed
CommaFeed é um leitor de RSS pessoal rápido e leve, explicitamente modelado na interface original do Google Reader — layout de três painéis, atalhos de teclado, marcação instantânea de feeds, importação/exportação OPML e um foco na velocidade em vez do excesso de recursos. Ele é escrito em Java/Quarkus, executa como um único binário autocontido e armazena tudo em um banco de dados H2 incorporado, de modo que toda a implantação é um contêiner mais um volume.
A auto-hospedagem do CommaFeed em seu VPS mantém suas assinaturas, estado de leitura e artigos favoritos em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregues a um leitor de feeds SaaS. Aplicativos nativos para Android e iOS conectam-se diretamente à sua instância via API, o OPML permite que você migre livremente entre leitores de feeds, e o agendador integrado atualiza os feeds em segundo plano sem workers externos.
CommaFeed: principais recursos
UI do Google Reader
Layout de três painéis com lista de feeds, lista de entradas e visualização de leitura — além de atalhos de teclado completos (j/k/v/m) para navegação rápida que usuários de RSS de longa data reconhecem instantaneamente.
Importar/Exportar OPML
Migre suas assinaturas para dentro e para fora via OPML padrão, para que você mantenha a propriedade dos seus hábitos de leitura e possa trocar de leitores a qualquer momento.
Aplicativos móveis nativos
Aplicativos complementares gratuitos para Android e iOS conectam-se à sua instância auto-hospedada via API para ler em qualquer lugar sem expor dados a terceiros.
Banco de dados H2 embutido
Banco de dados H2 de arquivo único não precisa de um servidor de banco de dados separado — faça backup do seu leitor copiando uma pasta, restaure colocando-a de volta.
Atualização do feed em segundo plano
Agendador integrado atualiza milhares de feeds em segundo plano com intervalos adaptativos, sem Celery ou workers externos necessários.
Por que executar CommaFeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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