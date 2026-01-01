CommaFeed é um leitor de RSS pessoal rápido e leve, explicitamente modelado na interface original do Google Reader — layout de três painéis, atalhos de teclado, marcação instantânea de feeds, importação/exportação OPML e um foco na velocidade em vez do excesso de recursos. Ele é escrito em Java/Quarkus, executa como um único binário autocontido e armazena tudo em um banco de dados H2 incorporado, de modo que toda a implantação é um contêiner mais um volume.

A auto-hospedagem do CommaFeed em seu VPS mantém suas assinaturas, estado de leitura e artigos favoritos em uma infraestrutura que você controla, em vez de entregues a um leitor de feeds SaaS. Aplicativos nativos para Android e iOS conectam-se diretamente à sua instância via API, o OPML permite que você migre livremente entre leitores de feeds, e o agendador integrado atualiza os feeds em segundo plano sem workers externos.