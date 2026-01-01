Implante Khoj com instalação em um clique.
Assistente de IA de código aberto que conversa com seus documentos, pesquisa na web e executa código usando o modelo de IA de sua escolha.
Escolha um plano VPS para Khoj
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Khoj
O Khoj é um assistente pessoal de IA gratuito e de código aberto que se conecta aos seus documentos, notas e arquivos e permite que você faça perguntas sobre eles em linguagem natural. Ele funciona com qualquer provedor de IA principal — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama rodando no mesmo VPS — e aumenta suas respostas com pesquisa web em tempo real via SearXNG e execução isolada de código Python via Terrarium.
Auto-hospedar o Khoj significa que seus documentos, conversas e histórico de consultas permanecem em sua própria infraestrutura. Seus arquivos nunca são enviados para além do provedor de modelo de IA que você configura explicitamente, dando a você controle total sobre quais dados são compartilhados e com quem.
Khoj: principais recursos
Fale com Documentos
Indexe seus PDFs, notas e arquivos e faça perguntas sobre eles em linguagem natural — Khoj recupera contexto relevante e respostas usando seu modelo de IA escolhido.
Integração de Pesquisa Web
O SearXNG integrado permite que o Khoj busque e resuma informações atuais da web sem rotear as consultas por meio de uma API de busca de terceiros.
Sandbox de Execução de Código
Execute código Python em um ambiente isolado do Terrarium para que o Khoj possa realizar cálculos, análise de dados e tarefas de script como parte de uma conversa.
Qualquer Provedor de Modelos de IA
Conecte OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama — troque de provedores sem mudar a forma como você interage com o Khoj.
Privado por Padrão
Todos os documentos, conversas e embeddings permanecem no seu VPS — nada é compartilhado além do provedor de modelo de IA que você configurar.
Por que executar Khoj na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.