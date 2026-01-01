O Khoj é um assistente pessoal de IA gratuito e de código aberto que se conecta aos seus documentos, notas e arquivos e permite que você faça perguntas sobre eles em linguagem natural. Ele funciona com qualquer provedor de IA principal — OpenAI, Anthropic, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama rodando no mesmo VPS — e aumenta suas respostas com pesquisa web em tempo real via SearXNG e execução isolada de código Python via Terrarium.

Auto-hospedar o Khoj significa que seus documentos, conversas e histórico de consultas permanecem em sua própria infraestrutura. Seus arquivos nunca são enviados para além do provedor de modelo de IA que você configura explicitamente, dando a você controle total sobre quais dados são compartilhados e com quem.