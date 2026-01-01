O Hemmelig é uma aplicação auto-hospedada para compartilhar informações sensíveis por meio de links criptografados e autodestrutivos. Senhas, chaves de API e notas privadas são criptografadas no lado do cliente antes mesmo de sair do navegador, de modo que o servidor armazena apenas texto cifrado que não pode descriptografar. Cada segredo pode ser protegido por uma senha, restrito por IP, definido para expirar após um tempo escolhido ou limitado a um número máximo de visualizações.

Executar o Hemmelig em seu próprio VPS mantém todas as credenciais compartilhadas fora da infraestrutura de terceiros. Você controla as regras de retenção, os logs de acesso e o limite de criptografia, tornando-o adequado para equipes que transferem credenciais, dados de clientes ou qualquer carga útil muito sensível para deixar em e-mail ou histórico de chat.