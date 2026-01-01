Implante Hemmelig com instalação de um clique.
Compartilhe segredos criptografados e autodestrutivos através de links de uso único que desaparecem após a primeira leitura.
Escolha um plano VPS para Hemmelig
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hemmelig
O Hemmelig é uma aplicação auto-hospedada para compartilhar informações sensíveis por meio de links criptografados e autodestrutivos. Senhas, chaves de API e notas privadas são criptografadas no lado do cliente antes mesmo de sair do navegador, de modo que o servidor armazena apenas texto cifrado que não pode descriptografar. Cada segredo pode ser protegido por uma senha, restrito por IP, definido para expirar após um tempo escolhido ou limitado a um número máximo de visualizações.
Executar o Hemmelig em seu próprio VPS mantém todas as credenciais compartilhadas fora da infraestrutura de terceiros. Você controla as regras de retenção, os logs de acesso e o limite de criptografia, tornando-o adequado para equipes que transferem credenciais, dados de clientes ou qualquer carga útil muito sensível para deixar em e-mail ou histórico de chat.
Hemmelig: principais recursos
Criptografia do lado do cliente
Segredos são criptografados no navegador com AES-256-GCM antes do upload, assim o servidor nunca vê o texto simples.
Links únicos
Cada link se autodestrói após uma contagem de visualizações configurável ou janela de expiração, não deixando rastros.
Senha e proteção de IP
Bloqueie segredos com uma senha opcional ou restrinja o acesso a intervalos de IP específicos para uma camada extra de segurança.
Uploads de arquivos criptografados
Anexe arquivos a um segredo com a mesma criptografia de ponta a ponta aplicada a cargas de texto, pronto para usuários autenticados.
Compartilhamento de QR code
Gere códigos QR para qualquer link secreto para que os destinatários possam abri-lo em um celular sem copiar URLs longas.
Não precisa de conta
Qualquer pessoa pode criar e abrir um segredo sem se cadastrar, enquanto contas opcionais desbloqueiam arquivos e histórico.
Por que executar Hemmelig na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.