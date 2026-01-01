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Compartilhe segredos criptografados e autodestrutivos através de links de uso único que desaparecem após a primeira leitura.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Hemmelig

O Hemmelig é uma aplicação auto-hospedada para compartilhar informações sensíveis por meio de links criptografados e autodestrutivos. Senhas, chaves de API e notas privadas são criptografadas no lado do cliente antes mesmo de sair do navegador, de modo que o servidor armazena apenas texto cifrado que não pode descriptografar. Cada segredo pode ser protegido por uma senha, restrito por IP, definido para expirar após um tempo escolhido ou limitado a um número máximo de visualizações.

Executar o Hemmelig em seu próprio VPS mantém todas as credenciais compartilhadas fora da infraestrutura de terceiros. Você controla as regras de retenção, os logs de acesso e o limite de criptografia, tornando-o adequado para equipes que transferem credenciais, dados de clientes ou qualquer carga útil muito sensível para deixar em e-mail ou histórico de chat.

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O que você pode criar com {name}

Hemmelig: principais recursos

Criptografia do lado do cliente

Segredos são criptografados no navegador com AES-256-GCM antes do upload, assim o servidor nunca vê o texto simples.

Links únicos

Cada link se autodestrói após uma contagem de visualizações configurável ou janela de expiração, não deixando rastros.

Senha e proteção de IP

Bloqueie segredos com uma senha opcional ou restrinja o acesso a intervalos de IP específicos para uma camada extra de segurança.

Uploads de arquivos criptografados

Anexe arquivos a um segredo com a mesma criptografia de ponta a ponta aplicada a cargas de texto, pronto para usuários autenticados.

Compartilhamento de QR code

Gere códigos QR para qualquer link secreto para que os destinatários possam abri-lo em um celular sem copiar URLs longas.

Não precisa de conta

Qualquer pessoa pode criar e abrir um segredo sem se cadastrar, enquanto contas opcionais desbloqueiam arquivos e histórico.

Por que executar Hemmelig na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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