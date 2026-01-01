Implante o Authentik com um clique.
Provedor de identidade de código aberto oferecendo SSO empresarial, OAuth2, SAML e autenticação multifator para qualquer aplicação.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Authentik
O Authentik é um provedor de identidade de código aberto flexível, projetado para oferecer às organizações autenticação de nível empresarial e gerenciamento de usuários sem a complexidade tipicamente associada à infraestrutura de identidade. Ele suporta os protocolos OAuth2, OpenID Connect e SAML, tornando-o compatível com praticamente qualquer aplicação ou serviço que necessite de autenticação de usuário. Autenticação multifator, fluxos de login personalizáveis, integração LDAP e um portal de autoatendimento para usuários completam suas capacidades.
A auto-hospedagem do Authentik proporciona total soberania de dados sobre credenciais de usuário e dados de sessão, elimina taxas recorrentes por usuário cobradas por provedores de identidade comerciais e permite personalizar os fluxos de autenticação de acordo com os requisitos exatos da sua organização. Esta implantação executa um servidor, um worker em segundo plano, PostgreSQL e Redis — tudo o que é necessário para uma plataforma de identidade pronta para produção.
Authentik: principais recursos
Protocolos SSO universais
Suporte a OAuth2, OpenID Connect e SAML significa que o Authentik funciona como o provedor de identidade para praticamente qualquer aplicativo ou serviço moderno pronto para uso.
MFA Flexível
Imponha autenticação multifator via aplicativos autenticadores TOTP, chaves de hardware WebAuthn ou SMS — configurável por aplicativo ou grupo de usuários.
Fluxos de login personalizáveis
Projete pipelines de autenticação com etapas condicionais, personalização da marca e controle de acesso baseado em políticas para atender aos requisitos de segurança da sua organização.
Integração de diretório LDAP
Conecte-se a diretórios Active Directory ou LDAP existentes para sincronizar usuários e grupos, evitando a necessidade de reconstruir seu banco de dados de usuários do zero.
Registro de auditoria e conformidade
Registros de eventos detalhados e trilhas de auditoria registram cada evento de autenticação, oferecendo a você a visibilidade necessária para revisões de segurança e conformidade regulatória.
Por que executar Authentik na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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