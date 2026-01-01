O Authentik é um provedor de identidade de código aberto flexível, projetado para oferecer às organizações autenticação de nível empresarial e gerenciamento de usuários sem a complexidade tipicamente associada à infraestrutura de identidade. Ele suporta os protocolos OAuth2, OpenID Connect e SAML, tornando-o compatível com praticamente qualquer aplicação ou serviço que necessite de autenticação de usuário. Autenticação multifator, fluxos de login personalizáveis, integração LDAP e um portal de autoatendimento para usuários completam suas capacidades.

A auto-hospedagem do Authentik proporciona total soberania de dados sobre credenciais de usuário e dados de sessão, elimina taxas recorrentes por usuário cobradas por provedores de identidade comerciais e permite personalizar os fluxos de autenticação de acordo com os requisitos exatos da sua organização. Esta implantação executa um servidor, um worker em segundo plano, PostgreSQL e Redis — tudo o que é necessário para uma plataforma de identidade pronta para produção.