Implante Vaultwarden com instalação em um clique.
Gerenciador de senhas leve e auto-hospedado, compatível com Bitwarden, escrito em Rust com HTTPS automático via Traefik.
Escolha um plano VPS para Vaultwarden
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Vaultwarden
Vaultwarden é uma implementação não oficial e leve da API do servidor Bitwarden, escrita em Rust. Ele usa uma fração da memória exigida pelo servidor oficial do Bitwarden, enquanto permanece totalmente compatível com todos os clientes oficiais do Bitwarden — extensões de navegador, aplicativos de desktop e aplicativos móveis funcionam sem modificação.
Hospedar seu cofre de senhas em um VPS mantém cada senha, nota segura e credencial inteiramente dentro de sua própria infraestrutura. Este template roteia automaticamente HTTPS através do proxy reverso Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, satisfazendo o requisito de HTTPS dos clientes Bitwarden desde a primeira implantação.
Vaultwarden: principais recursos
Compatível com Bitwarden
Todas as extensões oficiais do navegador Bitwarden, clientes de desktop e mobile se conectam ao Vaultwarden sem nenhuma modificação.
Eficiência do Rust
Escrito em Rust, o Vaultwarden usa uma fração da RAM e CPU exigidas pelo servidor Bitwarden oficial baseado em Java.
HTTPS Automático
O tráfego é roteado através do proxy Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, satisfazendo o requisito HTTPS do Bitwarden imediatamente.
Suporte da organização
Compartilhe itens do cofre com familiares ou membros da equipe usando os recursos de organização e coleção do Vaultwarden.
Acesso de emergência
Conceda a contatos confiáveis acesso de emergência ao seu cofre com períodos de espera configuráveis para cenários de recuperação de conta.
Por que executar Vaultwarden na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.