Vaultwarden é uma implementação não oficial e leve da API do servidor Bitwarden, escrita em Rust. Ele usa uma fração da memória exigida pelo servidor oficial do Bitwarden, enquanto permanece totalmente compatível com todos os clientes oficiais do Bitwarden — extensões de navegador, aplicativos de desktop e aplicativos móveis funcionam sem modificação.

Hospedar seu cofre de senhas em um VPS mantém cada senha, nota segura e credencial inteiramente dentro de sua própria infraestrutura. Este template roteia automaticamente HTTPS através do proxy reverso Traefik pré-instalado com certificados Let's Encrypt, satisfazendo o requisito de HTTPS dos clientes Bitwarden desde a primeira implantação.