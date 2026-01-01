Implante Authorizer com instalação em um clique.
Servidor de autenticação auto-hospedado de código aberto, fornecendo aos seus aplicativos uma camada de identidade completa sem SaaS de terceiros.
Escolha um plano VPS para Authorizer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
O que você pode criar com Authorizer
Authorizer é um servidor de autenticação e autorização auto-hospedado que substitui serviços em nuvem como Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Ele oferece login por e-mail/senha, OAuth social com mais de 10 provedores, links mágicos, autenticação multifator e controle de acesso baseado em função pronto para uso — tudo rodando em sua própria infraestrutura, com dados de usuário armazenados em seu próprio banco de dados.
Em vez de pagar taxas por usuário ou confiar a terceiros as credenciais de seus usuários, a auto-hospedagem do Authorizer mantém a propriedade total da sua camada de identidade. Ele expõe uma API GraphQL e uma página de login integrada para a qual seus aplicativos podem redirecionar, com suporte de SQLite, PostgreSQL, MySQL ou um dos mais de 13 backends de banco de dados compatíveis.
Authorizer: principais recursos
Social & login sem senha
Suporte para Google, GitHub e mais de 10 provedores OAuth, juntamente com link mágico e MFA baseado em TOTP, para que os usuários possam fazer login da forma que preferirem.
Controle de acesso baseado em função
Defina funções personalizadas e funções protegidas para restringir o que usuários autenticados podem fazer dentro do seu aplicativo.
GraphQL API
Interface GraphQL completa para gerenciamento de usuários, emissão de tokens e configuração facilita a integração em qualquer stack de tecnologia.
Interface de login integrada
Vem com uma página de login pronta para usar em /app e um painel de administração em /dashboard — nenhuma UI de autenticação personalizada é necessária para começar.
13+ backends de bancos de dados
Use o SQLite para simplicidade ou conecte-se ao PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou a um dos mais de 10 outros bancos de dados suportados conforme suas necessidades aumentam.
Por que executar Authorizer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Localização recomendada do servidor:
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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