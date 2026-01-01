Authorizer é um servidor de autenticação e autorização auto-hospedado que substitui serviços em nuvem como Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Ele oferece login por e-mail/senha, OAuth social com mais de 10 provedores, links mágicos, autenticação multifator e controle de acesso baseado em função pronto para uso — tudo rodando em sua própria infraestrutura, com dados de usuário armazenados em seu próprio banco de dados.

Em vez de pagar taxas por usuário ou confiar a terceiros as credenciais de seus usuários, a auto-hospedagem do Authorizer mantém a propriedade total da sua camada de identidade. Ele expõe uma API GraphQL e uma página de login integrada para a qual seus aplicativos podem redirecionar, com suporte de SQLite, PostgreSQL, MySQL ou um dos mais de 13 backends de banco de dados compatíveis.