Implante 2FAuth em instalação com um clique.
Gerenciador de autenticação de dois fatores autohospedado e baseado na web, acessível de qualquer dispositivo, mantendo seus códigos sob seu controle.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com 2FAuth
O 2FAuth é uma alternativa de código aberto, baseada na web, para aplicativos autenticadores móveis como Google Authenticator e Authy. Ele gera Senhas de Uso Único Baseadas em Tempo (TOTP) e códigos HOTP através de uma interface de navegador limpa, para que seus códigos de autenticação sejam acessíveis de qualquer dispositivo — não presos a um único telefone.
Ao contrário dos autenticadores apenas móveis, o 2FAuth armazena seus segredos em uma infraestrutura que você controla, com armazenamento criptografado e proteção de conta opcional. Isso significa sem dependência de fornecedor, sem dados compartilhados com serviços comerciais e sem dependência de um telefone que possa ser perdido ou danificado quando você mais precisar fazer login.
2FAuth: principais recursos
Acesso Web
Acesse todos os seus códigos 2FA de qualquer navegador em qualquer dispositivo, eliminando a dependência de um único telefone durante momentos críticos de login.
Suporte a TOTP e HOTP
Gera senhas de uso único baseadas em tempo e em contador, cobrindo os padrões de autenticação usados por praticamente todos os serviços que oferecem 2FA.
Configuração de conta fácil
Adicione contas via leitura de código QR ou entrada manual, e organize-as em grupos com ícones para identificação visual rápida.
Importação e exportação
Migre de Google Authenticator, Aegis e 2FAS com ferramentas de importação integradas, e exporte seus dados a qualquer momento para evitar a dependência.
Login sem senha
O suporte WebAuthn permite que você se autentique no próprio 2FAuth sem uma senha, adicionando uma camada de segurança moderna ao gerenciador que protege suas outras contas.
Por que executar 2FAuth na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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