O 2FAuth é uma alternativa de código aberto, baseada na web, para aplicativos autenticadores móveis como Google Authenticator e Authy. Ele gera Senhas de Uso Único Baseadas em Tempo (TOTP) e códigos HOTP através de uma interface de navegador limpa, para que seus códigos de autenticação sejam acessíveis de qualquer dispositivo — não presos a um único telefone.

Ao contrário dos autenticadores apenas móveis, o 2FAuth armazena seus segredos em uma infraestrutura que você controla, com armazenamento criptografado e proteção de conta opcional. Isso significa sem dependência de fornecedor, sem dados compartilhados com serviços comerciais e sem dependência de um telefone que possa ser perdido ou danificado quando você mais precisar fazer login.