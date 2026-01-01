Implante SENAITE LIMS com instalação de um clique.
Sistema de gerenciamento de informações laboratoriais de código aberto, cobrindo todo o fluxo de trabalho analítico, desde a entrada da amostra até a publicação do relatório.
Escolha um plano VPS para SENAITE LIMS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SENAITE LIMS
SENAITE é um Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais gratuito e de código aberto, construído no servidor de aplicações Plone e usado por laboratórios de diagnóstico, biobancos, centros de pesquisa e programas de saúde pública em todo o mundo. Ele gerencia todo o ciclo de vida analítico, incluindo registro de amostras, planejamento de planilhas, entrada de resultados, verificação, publicação e geração de certificados.
Hospedar o SENAITE em um VPS mantém dados laboratoriais sensíveis, integrações de instrumentos e registros de pacientes sob controle organizacional direto. Não há taxas de licença por usuário, nem dependência de fornecedor, e acesso total ao código-fonte para auditoria, personalização e trabalho de conformidade regulatória, como a acreditação ISO/IEC 17025.
SENAITE LIMS: principais recursos
Fluxo de trabalho analítico
Gerencie amostras, planilhas, análises, verificação e publicação através de uma máquina de estados configurável projetada para operações de laboratório.
Integração de Instrumentos
Importe resultados diretamente de instrumentos de laboratório através de interfaces integradas, eliminando erros de transcrição manual.
Rastreabilidade de auditoria
Cada alteração em um registro eletrônico cria um snapshot imutável com usuário, endereço IP e carimbo de data/hora capturados automaticamente.
ISO 17025 pronto
Controles de processo, permissões baseadas em função e assinaturas eletrônicas apoiam laboratórios que buscam a acreditação ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Conecte painéis externos, ferramentas de BI e portais de pacientes ao SENAITE através de sua API REST JSON integrada.
Complementos extensíveis
Amplie a funcionalidade com add-ons oficiais para armazenamento, gerenciamento de pacientes, laboratórios de referência e relatórios de impressão.
Por que executar SENAITE LIMS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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