SENAITE é um Sistema de Gerenciamento de Informações Laboratoriais gratuito e de código aberto, construído no servidor de aplicações Plone e usado por laboratórios de diagnóstico, biobancos, centros de pesquisa e programas de saúde pública em todo o mundo. Ele gerencia todo o ciclo de vida analítico, incluindo registro de amostras, planejamento de planilhas, entrada de resultados, verificação, publicação e geração de certificados.

Hospedar o SENAITE em um VPS mantém dados laboratoriais sensíveis, integrações de instrumentos e registros de pacientes sob controle organizacional direto. Não há taxas de licença por usuário, nem dependência de fornecedor, e acesso total ao código-fonte para auditoria, personalização e trabalho de conformidade regulatória, como a acreditação ISO/IEC 17025.