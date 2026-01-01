Implante Manticore Search com um clique.
Banco de dados de busca de código aberto de alto desempenho com busca de texto completo, busca vetorial e suporte ao protocolo MySQL.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Manticore Search
O Manticore Search é um poderoso banco de dados de código aberto construído especificamente para buscas. Criado em 2017 como uma continuação do projeto Sphinx Search, ele combina busca de texto completo, busca de similaridade vetorial e análise em tempo real em um único motor — acessível via o familiar protocolo MySQL ou uma API HTTP JSON.
Ao contrário do Elasticsearch, o Manticore é escrito em C++ e requer recursos mínimos, enquanto oferece excelente desempenho de consulta em bilhões de documentos. A auto-hospedagem em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre sua infraestrutura de busca — sem taxas por consulta, sem dependência de fornecedor e sem sobrecarga de JVM.
Manticore Search: principais recursos
Pesquisa de texto completo
Mais de 20 operadores de busca, incluindo correspondência difusa, derivação e lematização, para recuperação precisa de texto completo em grandes coleções de documentos.
MySQL compatível
Conecte-se usando qualquer cliente MySQL, ORM ou ferramenta de BI — nenhum novo SDK é necessário, e as ferramentas existentes baseadas em MySQL funcionam imediatamente.
Busca de vetor
O índice de vetor HNSW integrado permite a pesquisa de similaridade semântica e consultas híbridas de palavra-chave + vetor sem um banco de dados de vetor separado.
Indexação em tempo real
Documentos se tornam pesquisáveis imediatamente após a inserção, sem atraso na reconstrução do índice, mantendo os resultados atualizados em conjuntos de dados em constante mudança.
Armazenamento colunar
Formato colunar acelera análises, agregações e pesquisa facetada em grandes conjuntos de dados com baixa sobrecarga de memória.
Por que executar Manticore Search na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.