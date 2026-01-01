O Manticore Search é um poderoso banco de dados de código aberto construído especificamente para buscas. Criado em 2017 como uma continuação do projeto Sphinx Search, ele combina busca de texto completo, busca de similaridade vetorial e análise em tempo real em um único motor — acessível via o familiar protocolo MySQL ou uma API HTTP JSON.

Ao contrário do Elasticsearch, o Manticore é escrito em C++ e requer recursos mínimos, enquanto oferece excelente desempenho de consulta em bilhões de documentos. A auto-hospedagem em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre sua infraestrutura de busca — sem taxas por consulta, sem dependência de fornecedor e sem sobrecarga de JVM.