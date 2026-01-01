Implante Corteza com um clique.
Plataforma low-code de código aberto para criar aplicações de negócios personalizadas, sistemas de CRM e fluxos de trabalho automatizados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Corteza
Corteza é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipes construir aplicações de negócios personalizadas, pipelines de CRM e automações de processos sem conhecimento aprofundado de programação. Seu construtor de aplicativos de arrastar e soltar, gerenciamento flexível de registros e motor de fluxos de trabalho integrado permitem que as organizações modelem qualquer processo de negócio — desde o rastreamento de leads até fluxos de trabalho de conformidade — e o implementem sem escrever um único serviço de backend do zero.
Auto-hospedar o Corteza em seu próprio VPS coloca seus dados de negócio inteiramente sob seu controle. A plataforma suporta LDAP, SAML e OAuth2 para autenticação empresarial, controle de acesso baseado em funções granular e uma superfície de API REST/gRPC que se integra com ferramentas existentes. PostgreSQL oferece armazenamento confiável e escalável para todos os registros e logs de automação.
Corteza: principais recursos
Criador Visual de Aplicativos
Projete modelos de dados, formulários e visualizações de registro através de uma interface de arrastar e soltar baseada em navegador, sem escrever código de backend.
CRM integrado
Corteza oferece um módulo CRM pronto para uso para gerenciar contatos, leads, contas e funis de vendas de forma nativa.
Automação de fluxo de trabalho
Crie fluxos de trabalho automatizados de várias etapas, acionados por alterações de registro, agendamentos ou webhooks externos, para eliminar tarefas manuais.
Autenticação Empresarial
Integra-se com provedores LDAP, SAML e OAuth2 para que as equipes possam fazer login com os sistemas de identidade corporativa existentes.
Controle de Acesso Granular
Defina permissões por recurso e por operação para cada função, para que dados sensíveis e ações administrativas permaneçam devidamente restritos.
Gateway de Integração
Expõe endpoints de API personalizados e conecta-se a serviços externos através do Gateway de Integração integrado, sem middleware de terceiros.
Por que executar Corteza na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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