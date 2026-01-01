Corteza é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipes construir aplicações de negócios personalizadas, pipelines de CRM e automações de processos sem conhecimento aprofundado de programação. Seu construtor de aplicativos de arrastar e soltar, gerenciamento flexível de registros e motor de fluxos de trabalho integrado permitem que as organizações modelem qualquer processo de negócio — desde o rastreamento de leads até fluxos de trabalho de conformidade — e o implementem sem escrever um único serviço de backend do zero.

Auto-hospedar o Corteza em seu próprio VPS coloca seus dados de negócio inteiramente sob seu controle. A plataforma suporta LDAP, SAML e OAuth2 para autenticação empresarial, controle de acesso baseado em funções granular e uma superfície de API REST/gRPC que se integra com ferramentas existentes. PostgreSQL oferece armazenamento confiável e escalável para todos os registros e logs de automação.