Implante OneTimeSecret em uma instalação com um clique.
Compartilhe senhas e dados sensíveis através de links autodestrutivos que podem ser visualizados apenas uma vez.
Escolha um plano VPS para OneTimeSecret
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OneTimeSecret
OneTimeSecret permite que você compartilhe informações sensíveis — senhas, chaves de API, mensagens privadas — através de links que se autodestroem após uma única visualização. Assim que o destinatário abre o link, o segredo é permanentemente excluído do servidor, não deixando rastros.
Auto-hospedar o OneTimeSecret em seu próprio VPS significa que os segredos compartilhados nunca tocam a infraestrutura de terceiros. Você controla a criptografia, as políticas de retenção e os logs de acesso, tornando-o ideal para equipes que lidam com credenciais, dados de clientes ou qualquer informação muito sensível para e-mail ou chat.
OneTimeSecret: principais recursos
Links autodestrutivos
Cada segredo é excluído imediatamente após a primeira visualização, garantindo que dados sensíveis não possam ser acessados novamente.
Proteção de senha
Adicione uma frase secreta opcional para que apenas o destinatário pretendido possa descriptografar e ler o segredo.
Expiração configurável
Configure segredos para expirar automaticamente após minutos, horas ou dias, mesmo que nunca sejam abertos.
Não precisa de registro
Qualquer pessoa pode criar e receber segredos sem criar uma conta, reduzindo o atrito para compartilhamento rápido.
Suporte da conta de administrador
Registre uma conta de administrador na primeira visita para monitorar o uso e gerenciar a instância pela interface web.
Por que executar OneTimeSecret na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.