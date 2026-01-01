OneTimeSecret permite que você compartilhe informações sensíveis — senhas, chaves de API, mensagens privadas — através de links que se autodestroem após uma única visualização. Assim que o destinatário abre o link, o segredo é permanentemente excluído do servidor, não deixando rastros.

Auto-hospedar o OneTimeSecret em seu próprio VPS significa que os segredos compartilhados nunca tocam a infraestrutura de terceiros. Você controla a criptografia, as políticas de retenção e os logs de acesso, tornando-o ideal para equipes que lidam com credenciais, dados de clientes ou qualquer informação muito sensível para e-mail ou chat.