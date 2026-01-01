Qdrant é um mecanismo de busca de similaridade vetorial de código aberto de nível de produção, construído especificamente para cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina. Ele armazena vetores de alta dimensão juntamente com metadados de payload ricos e atende a consultas de vizinho mais próximo em submilisegundos usando indexação HNSW, múltiplas métricas de distância e filtragem avançada — tudo acessível através de APIs REST e gRPC.

Auto-hospedar o Qdrant em um VPS dá a você controle total sobre a alocação de memória, configuração de indexação e residência de dados sem o preço por consulta ou limites de conexão de serviços de banco de dados vetoriais gerenciados, tornando-o ideal para startups de IA e equipes que escalam pesquisa semântica ou pipelines RAG.