Implante Qdrant com instalação de um clique.
Banco de dados vetorial de código aberto de alto desempenho para pesquisa semântica, recomendações e aplicações de IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Qdrant
Qdrant é um mecanismo de busca de similaridade vetorial de código aberto de nível de produção, construído especificamente para cargas de trabalho de IA e aprendizado de máquina. Ele armazena vetores de alta dimensão juntamente com metadados de payload ricos e atende a consultas de vizinho mais próximo em submilisegundos usando indexação HNSW, múltiplas métricas de distância e filtragem avançada — tudo acessível através de APIs REST e gRPC.
Auto-hospedar o Qdrant em um VPS dá a você controle total sobre a alocação de memória, configuração de indexação e residência de dados sem o preço por consulta ou limites de conexão de serviços de banco de dados vetoriais gerenciados, tornando-o ideal para startups de IA e equipes que escalam pesquisa semântica ou pipelines RAG.
Qdrant: principais recursos
Pesquisa em sub-milissegundos
A indexação HNSW oferece consultas de vizinhos mais próximos quase instantâneas em milhões de vetores, mantendo os aplicativos de IA responsivos em qualquer escala.
Filtragem de Payload
Filtrar resultados de busca por campos de metadados arbitrários no momento da consulta, combinando similaridade vetorial com condições estruturadas em uma única requisição.
Múltiplas Métricas de Distância
Escolha a distância de Cosseno, Euclidiana ou do produto escalar para corresponder ao modelo de embedding usado pela sua aplicação sem reindexar os dados.
REST e gRPC APIs
Integre o Qdrant em qualquer linguagem ou framework usando a interface REST OpenAPI ou a API gRPC de alta taxa de transferência para cargas de trabalho sensíveis à latência.
Suporte à Quantização
Quantização escalar e de produto reduzem significativamente o consumo de memória, permitindo indexar conjuntos de dados maiores no mesmo hardware sem perda de qualidade.
Por que executar Qdrant na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.