Implante 1Backend com instalação em um clique.
Plataforma auto-hospedada para construir aplicações de IA com microsserviços e microfrontends escaláveis.
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O que você pode criar com 1Backend
1Backend é uma plataforma de código aberto para entregar aplicações de IA como microsserviços e microfrontends combináveis, tudo a partir de um único painel de controle auto-hospedado. Ele agrupa gerenciamento de usuários, permissões, segredos, configuração, roteamento, armazenamento de arquivos e um serviço de modelo de IA para que as equipes possam focar na lógica da aplicação em vez de juntar a infraestrutura.
Auto-hospedar o 1Backend em seu próprio VPS mantém prompts, pesos de modelo, segredos e dados de clientes dentro da infraestrutura que você controla. Serviços integrados lançam LLMs locais e contêineres de difusão estável sob demanda, oferecendo a você um backend pronto para produção para produtos de IA sem o aprisionamento de fornecedor por token.
1Backend: principais recursos
Tempo de execução de microsserviços de IA
Lance e orquestre contêineres de IA — incluindo LLMs locais e modelos de imagem — diretamente do backend, sem a necessidade de um orquestrador externo.
Identidade integrada
Contas de usuário, funções, permissões, organizações e chaves de API já vêm prontas para uso, para que cada novo serviço herde a autenticação automaticamente.
Segredos e configuração
Armazenamento secreto criptografado e serviços de configuração por aplicativo mantêm as chaves de API e as configurações fora do código e do controle de versão.
Hospedagem de Microfrontend
Sirva múltiplos front-ends através de uma única camada de roteamento, permitindo que equipes independentes lancem módulos de UI sem reconstruir o aplicativo inteiro.
Manifestos do Bootstrap
Defina rotas, permissões, configurações e segredos em manifestos YAML para implantações de infraestrutura como código reproduzíveis entre ambientes.
Por que executar 1Backend na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.