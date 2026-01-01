1Backend é uma plataforma de código aberto para entregar aplicações de IA como microsserviços e microfrontends combináveis, tudo a partir de um único painel de controle auto-hospedado. Ele agrupa gerenciamento de usuários, permissões, segredos, configuração, roteamento, armazenamento de arquivos e um serviço de modelo de IA para que as equipes possam focar na lógica da aplicação em vez de juntar a infraestrutura.

Auto-hospedar o 1Backend em seu próprio VPS mantém prompts, pesos de modelo, segredos e dados de clientes dentro da infraestrutura que você controla. Serviços integrados lançam LLMs locais e contêineres de difusão estável sob demanda, oferecendo a você um backend pronto para produção para produtos de IA sem o aprisionamento de fornecedor por token.