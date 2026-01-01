O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Acesse suas extensĆµes, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador de qualquer dispositivo sem instalar software localmente ā seu ambiente de desenvolvimento vive no seu VPS e estĆ” sempre pronto.

Hospedar o VS Code Server em um VPS significa que projetos e configuraĆ§Ćµes persistem entre as sessĆµes e sĆ£o acessĆ­veis de qualquer mĆ”quina. O ambiente de servidor sempre ativo Ć© ideal para programaĆ§Ć£o em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento em nuvem ou codificaĆ§Ć£o a partir de dispositivos onde a instalaĆ§Ć£o do VS Code nĆ£o Ć© prĆ”tica.