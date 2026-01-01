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Execute o VS Code por completo no seu navegador de qualquer lugar com extensĆµes, depuraĆ§Ć£o, Git e um terminal integrado.

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AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano
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Todos os planos sĆ£o pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĆ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĆŖ estĆ” contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

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O que vocĆŖ pode criar com Visual Studio Code Server

O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Acesse suas extensĆµes, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador de qualquer dispositivo sem instalar software localmente ā seu ambiente de desenvolvimento vive no seu VPS e estĆ” sempre pronto.

Hospedar o VS Code Server em um VPS significa que projetos e configuraĆ§Ćµes persistem entre as sessĆµes e sĆ£o acessĆ­veis de qualquer mĆ”quina. O ambiente de servidor sempre ativo Ć© ideal para programaĆ§Ć£o em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento em nuvem ou codificaĆ§Ć£o a partir de dispositivos onde a instalaĆ§Ć£o do VS Code nĆ£o Ć© prĆ”tica.

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O que vocĆŖ pode criar com {name}

Visual Studio Code Server: principais recursos

VS Code completo no navegador

Acesse a experiĆŖncia completa do VS Code, incluindo extensĆµes, temas, atalhos de teclado e configuraĆ§Ćµes, de qualquer aba do navegador.

Suporte a extensĆµes

Instale e execute extensĆµes do VS Code no lado do servidor, incluindo servidores de linguagem, linters, formatadores e depuradores.

Terminal integrado

Execute comandos shell, crie ferramentas e scripts diretamente no terminal do navegador conectado ao seu ambiente VPS.

IntegraĆ§Ć£o Com GIT

Gerencie repositĆ³rios, crie commits, revise as diferenĆ§as e resolva conflitos de mesclagem usando as ferramentas Git integradas do VS Code.

EspaĆ§o de trabalho persistente

Projetos, configuraĆ§Ćµes e extensĆµes persistem entre as sessĆµes no seu VPS, para que vocĆŖ retome exatamente de onde parou.

Por que executar Visual Studio Code Server na Hostinger?

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Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆ­vel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć  minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ć  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.

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