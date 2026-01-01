Implante o Visual Studio Code Server com instalaĆ§Ć£o em um clique.
Execute o VS Code por completo no seu navegador de qualquer lugar com extensĆµes, depuraĆ§Ć£o, Git e um terminal integrado.
Escolha um plano VPS para Visual Studio Code Server
Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais
O que vocĆŖ pode criar com Visual Studio Code Server
O Visual Studio Code Server traz o ambiente de desenvolvimento completo do VS Code para qualquer navegador. Acesse suas extensĆµes, IntelliSense, terminal integrado, ferramentas Git e depurador de qualquer dispositivo sem instalar software localmente ā seu ambiente de desenvolvimento vive no seu VPS e estĆ” sempre pronto.
Hospedar o VS Code Server em um VPS significa que projetos e configuraĆ§Ćµes persistem entre as sessĆµes e sĆ£o acessĆveis de qualquer mĆ”quina. O ambiente de servidor sempre ativo Ć© ideal para programaĆ§Ć£o em pares pela web, fluxos de trabalho de desenvolvimento em nuvem ou codificaĆ§Ć£o a partir de dispositivos onde a instalaĆ§Ć£o do VS Code nĆ£o Ć© prĆ”tica.
Visual Studio Code Server: principais recursos
VS Code completo no navegador
Acesse a experiĆŖncia completa do VS Code, incluindo extensĆµes, temas, atalhos de teclado e configuraĆ§Ćµes, de qualquer aba do navegador.
Suporte a extensĆµes
Instale e execute extensĆµes do VS Code no lado do servidor, incluindo servidores de linguagem, linters, formatadores e depuradores.
Terminal integrado
Execute comandos shell, crie ferramentas e scripts diretamente no terminal do navegador conectado ao seu ambiente VPS.
IntegraĆ§Ć£o Com GIT
Gerencie repositĆ³rios, crie commits, revise as diferenĆ§as e resolva conflitos de mesclagem usando as ferramentas Git integradas do VS Code.
EspaĆ§o de trabalho persistente
Projetos, configuraĆ§Ćµes e extensĆµes persistem entre as sessĆµes no seu VPS, para que vocĆŖ retome exatamente de onde parou.
Por que executar Visual Studio Code Server na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆvel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ć Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.