O Adminer é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados PHP de arquivo único que oferece recursos de administração abrangentes para mais de 11 sistemas de banco de dados — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e outros — através de uma interface web unificada. Originalmente criado como uma alternativa mais leve ao phpMyAdmin, ele não requer instalação complexa e está pronto para uso imediatamente após a implantação.

Apesar de sua pegada mínima, o Adminer abrange toda a gama de operações de banco de dados: navegar e editar registros, executar consultas SQL com destaque de sintaxe, gerenciar usuários e permissões, importar e exportar dados e visualizar relacionamentos de esquema. Seu design limpo o torna igualmente útil para depuração rápida durante o desenvolvimento e administração de rotina em ambientes de produção.