Implante o Adminer com um clique.
Ferramenta de gerenciamento de banco de dados leve e completa, com suporte para MySQL, PostgreSQL, SQLite e mais 8 sistemas.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Adminer
O Adminer é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados PHP de arquivo único que oferece recursos de administração abrangentes para mais de 11 sistemas de banco de dados — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e outros — através de uma interface web unificada. Originalmente criado como uma alternativa mais leve ao phpMyAdmin, ele não requer instalação complexa e está pronto para uso imediatamente após a implantação.
Apesar de sua pegada mínima, o Adminer abrange toda a gama de operações de banco de dados: navegar e editar registros, executar consultas SQL com destaque de sintaxe, gerenciar usuários e permissões, importar e exportar dados e visualizar relacionamentos de esquema. Seu design limpo o torna igualmente útil para depuração rápida durante o desenvolvimento e administração de rotina em ambientes de produção.
Adminer: principais recursos
mais de 11 sistemas
Gerencie MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB e muito mais a partir de uma única interface, eliminando a necessidade de manter ferramentas separadas para cada tipo de banco de dados.
Implantação instantânea
Empacotado como um único arquivo PHP, sem dependências além de um servidor web, o Adminer é acessível imediatamente após o lançamento e sem sobrecarga de configuração.
Editor de consultas SQL
Execute consultas SQL personalizadas com destaque de sintaxe e resultados estruturados, facilitando a inspeção de dados, a depuração de consultas ou a realização de migrações únicas.
Importação e exportação
Importe e exporte dados nos formatos SQL e CSV para backups, migrações e compartilhamento de dados com ferramentas externas ou membros da equipe.
Gerenciamento de usuários e permissões
Crie, modifique e remova usuários de banco de dados e seus privilégios diretamente da interface web, eliminando a necessidade de acesso por linha de comando durante alterações rotineiras de controle de acesso.
Por que executar Adminer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.