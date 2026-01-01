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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Alexandrie

Alexandrie é uma plataforma de base de conhecimento e documentação auto-hospedada, construída com Go e Nuxt 4. Ela oferece um editor Markdown completo com expressões matemáticas KaTeX, contêineres de destaque coloridos e um centro de comando para pesquisa de texto completo em todos os seus documentos. Um sistema de permissão por documento de cinco níveis permite que você mantenha algumas notas privadas, compartilhe outras com sua equipe e publique páginas selecionadas publicamente — tudo a partir de uma única instalação.

Auto-hospedar o Alexandrie mantém seus documentos, notas e arquivos enviados em uma infraestrutura que você controla. O armazenamento de objetos compatível com S3 integrado gerencia o upload de arquivos sem a necessidade de um serviço externo, e o backup e restauração com um clique permite que você proteja toda a base de conhecimento sem exportações manuais de banco de dados.

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O que você pode criar com {name}

Alexandrie: principais recursos

Editor Markdown Estendido

Escreva com expressões matemáticas KaTeX, contêineres de destaque coloridos e incorporações ricas usando um editor CodeMirror 6 projetado para documentação estruturada.

Permissões de cinco níveis

Atribua níveis de acesso granulares por documento — de totalmente privado a publicamente legível — para que a mesma instalação sirva notas pessoais, wikis de equipe e documentos públicos simultaneamente.

Pesquisa de comandos em texto completo

Um centro de comando operado por teclado pesquisa instantaneamente em todos os seus documentos, tornando grandes bases de conhecimento navegáveis sem a navegação manual por pastas.

Armazenamento de arquivos integrado

Um cache de objetos integrado compatível com S3 lida com uploads de arquivos e anexos de mídia sem exigir um serviço de armazenamento externo ou uma conta CDN.

Login SSO e OIDC

Autentique-se com Google, GitHub, Microsoft ou Discord via OIDC, eliminando a necessidade de gerenciar contas de usuário separadas para cada membro da equipe.

Por que executar Alexandrie na Hostinger?

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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