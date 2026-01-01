Alexandrie é uma plataforma de base de conhecimento e documentação auto-hospedada, construída com Go e Nuxt 4. Ela oferece um editor Markdown completo com expressões matemáticas KaTeX, contêineres de destaque coloridos e um centro de comando para pesquisa de texto completo em todos os seus documentos. Um sistema de permissão por documento de cinco níveis permite que você mantenha algumas notas privadas, compartilhe outras com sua equipe e publique páginas selecionadas publicamente — tudo a partir de uma única instalação.

Auto-hospedar o Alexandrie mantém seus documentos, notas e arquivos enviados em uma infraestrutura que você controla. O armazenamento de objetos compatível com S3 integrado gerencia o upload de arquivos sem a necessidade de um serviço externo, e o backup e restauração com um clique permite que você proteja toda a base de conhecimento sem exportações manuais de banco de dados.