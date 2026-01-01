MantisBT (Mantis Bug Tracker) é um rastreador de problemas de código aberto de longa data, escrito em PHP, usado por equipes de software para registrar bugs, gerenciar solicitações de recursos e coordenar o trabalho em vários projetos. Construído em torno de fluxos de trabalho personalizáveis, permissões granulares por projeto e notificações por e-mail, ele se concentra na disciplina de gerenciamento de problemas sem o inchaço de suítes completas de gerenciamento de projetos.

A auto-hospedagem do MantisBT mantém defeitos relatados, anexos e discussões internas em uma infraestrutura que você controla — essencial para organizações cujos relatórios de bugs contêm etapas de reprodução, dados de clientes ou código proprietário. Esta implantação vem com MariaDB para um histórico de problemas durável e elimina os custos de licenciamento por usuário cobrados por muitos rastreadores de problemas comerciais.