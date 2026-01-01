Implante MantisBT com um clique.
Rastreador de bugs de código aberto para equipes de software registrarem defeitos, gerenciarem solicitações de recursos e coordenarem fluxos de trabalho de projetos.
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O que você pode criar com MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) é um rastreador de problemas de código aberto de longa data, escrito em PHP, usado por equipes de software para registrar bugs, gerenciar solicitações de recursos e coordenar o trabalho em vários projetos. Construído em torno de fluxos de trabalho personalizáveis, permissões granulares por projeto e notificações por e-mail, ele se concentra na disciplina de gerenciamento de problemas sem o inchaço de suítes completas de gerenciamento de projetos.
A auto-hospedagem do MantisBT mantém defeitos relatados, anexos e discussões internas em uma infraestrutura que você controla — essencial para organizações cujos relatórios de bugs contêm etapas de reprodução, dados de clientes ou código proprietário. Esta implantação vem com MariaDB para um histórico de problemas durável e elimina os custos de licenciamento por usuário cobrados por muitos rastreadores de problemas comerciais.
MantisBT: principais recursos
Fluxos de trabalho personalizáveis
Defina as transições de status, os estados de resolução e as regras de acesso por projeto para que o rastreador reflita como cada equipe realmente move o trabalho do relatório à resolução.
Permissões granulares
O controle de acesso baseado em função no nível de projeto, categoria e campo mantém questões sensíveis visíveis apenas para as pessoas que precisam vê-las.
Notificações por email
Regras de e-mail configuráveis notificam relatores, responsáveis e observadores à medida que os problemas mudam de estado, garantindo que nenhum defeito ou solicitação de recurso passe despercebido.
Campos personalizados e filtros
Adicione campos personalizados arbitrários a problemas e salve filtros complexos como visualizações nomeadas para triar milhares de relatórios sem perder o contexto.
Arquitetura de plugins
Um extenso ecossistema de plugins estende o MantisBT com integração de controle de versão, métodos de autenticação adicionais e complementos de relatórios.
APIs REST e SOAP
Ambas as interfaces REST e SOAP permitem a criação de problemas via script, a automação da triagem e a integração do rastreador com pipelines de CI ou ferramentas externas.
Por que executar MantisBT na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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