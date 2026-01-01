RSS Bridge é um serviço PHP de código aberto que gera feeds RSS e Atom para sites que não os publicam mais — redes sociais, plataformas de vídeo, portais de notícias, tópicos de fóruns e a vasta gama de páginas que discretamente deixaram de publicar feeds na última década. Ele oferece centenas de pontes mantidas pela comunidade e expõe cada uma como uma URL de feed estável à qual você pode se inscrever a partir de qualquer leitor.

Hospedar o RSS Bridge em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura privada, contorna os limites de taxa e o tempo de inatividade de instâncias públicas que vêm com implantações de comunidade compartilhadas, e permite que você defina exatamente quais pontes sua instância expõe. Combinado com um leitor auto-hospedado como FreshRSS ou CommaFeed, ele o coloca de volta no controle de como você consome a web aberta.