Implante o RSS Bridge com instalação em um clique.
Ponte auto-hospedada que transforma sites sem RSS em feeds limpos e assináveis para qualquer leitor.
Escolha um plano VPS para RSS Bridge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RSS Bridge
RSS Bridge é um serviço PHP de código aberto que gera feeds RSS e Atom para sites que não os publicam mais — redes sociais, plataformas de vídeo, portais de notícias, tópicos de fóruns e a vasta gama de páginas que discretamente deixaram de publicar feeds na última década. Ele oferece centenas de pontes mantidas pela comunidade e expõe cada uma como uma URL de feed estável à qual você pode se inscrever a partir de qualquer leitor.
Hospedar o RSS Bridge em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura privada, contorna os limites de taxa e o tempo de inatividade de instâncias públicas que vêm com implantações de comunidade compartilhadas, e permite que você defina exatamente quais pontes sua instância expõe. Combinado com um leitor auto-hospedado como FreshRSS ou CommaFeed, ele o coloca de volta no controle de como você consome a web aberta.
RSS Bridge: principais recursos
Centenas de pontes
Gere feeds de canais do YouTube, linhas do tempo do Mastodon, subreddits do Reddit, páginas do Bandcamp, lançamentos do GitHub, sites de notícias e muitas outras fontes, pronto para usar.
Múltiplos formatos de feed
Sirva cada fonte como Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou texto simples para que qualquer leitor, scraper ou consumidor de webhook possa usá-la.
Lista de permissões da ponte
Restrinja sua instância a um conjunto selecionado de pontes via
whitelist.txt para controlar o uso de recursos e evitar a exposição de scrapers pouco utilizados.
Busca de nível de navegador
Empacota curl-impersonate para que as requisições pareçam um navegador Chrome real, contornando sites que bloqueiam clientes HTTP padrão.
Pontes personalizadas
Solte seus próprios arquivos
Bridge.php no volume de configuração para raspar qualquer site que você precisar sem fazer um fork do projeto.
Não precisa de contas
Interface de usuário web sem estado, sem usuários, sem banco de dados e sem cadastro — as URLs de feed são o único estado persistente.
Por que executar RSS Bridge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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