Implante Chibisafe com instalação de um clique.
Cofre de arquivos de código aberto extremamente rápido para upload, compartilhamento e gerenciamento de arquivos, fotos e documentos com links compartilháveis.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Chibisafe
Chibisafe é um cofre de arquivos auto-hospedado escrito em TypeScript que torna o compartilhamento de arquivos fácil. Faça upload de qualquer coisa — fotos, vídeos, documentos, trechos de código — e receba um link compartilhável instantâneo. Uploads em blocos garantem que arquivos grandes sejam transferidos de forma confiável, mesmo em conexões mais lentas, enquanto uma galeria de alvenaria limpa permite que você navegue por sua mídia visualmente.
Ao contrário dos serviços de compartilhamento de arquivos hospedados, a auto-hospedagem do Chibisafe oferece controle total sobre armazenamento, políticas de acesso e gerenciamento de usuários. Execute-o no modo público para uploads abertos, modo de contas de usuário para usuários registrados, ou modo somente para convidados para equipes privadas — tudo configurável a partir do painel de administração integrado, sem tocar nos arquivos de configuração.
Chibisafe: principais recursos
Uploads de arquivos em partes
Divide automaticamente arquivos grandes em partes para garantir transferências confiáveis mesmo em conexões instáveis, sem um limite prático de tamanho de arquivo.
Álbuns e Galerias
Organize uploads em álbuns com links de galeria compartilháveis para distribuir coleções de fotos ou pacotes de documentos em uma única URL.
Encurtador de URL Integrado
Encurte qualquer URL externa juntamente com a hospedagem de arquivos, consolidando todas as suas necessidades de compartilhamento em um único serviço auto-hospedado.
ShareX e Suporte iOS
Configuração nativa do ShareX e um atalho do iOS permitem que você faça upload de capturas de tela e arquivos do desktop ou celular em segundos.
Controle de Acesso Flexível
Alterne entre o modo público, contas de usuário ou somente para convidados para controlar precisamente quem pode fazer upload para sua instância.
Por que executar Chibisafe na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.