Chibisafe é um cofre de arquivos auto-hospedado escrito em TypeScript que torna o compartilhamento de arquivos fácil. Faça upload de qualquer coisa — fotos, vídeos, documentos, trechos de código — e receba um link compartilhável instantâneo. Uploads em blocos garantem que arquivos grandes sejam transferidos de forma confiável, mesmo em conexões mais lentas, enquanto uma galeria de alvenaria limpa permite que você navegue por sua mídia visualmente.

Ao contrário dos serviços de compartilhamento de arquivos hospedados, a auto-hospedagem do Chibisafe oferece controle total sobre armazenamento, políticas de acesso e gerenciamento de usuários. Execute-o no modo público para uploads abertos, modo de contas de usuário para usuários registrados, ou modo somente para convidados para equipes privadas — tudo configurável a partir do painel de administração integrado, sem tocar nos arquivos de configuração.