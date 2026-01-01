Yamtrack é um aplicativo de rastreamento de mídia auto-hospedado que consolida suas listas de filmes, séries de TV, animes, mangás, jogos, livros e quadrinhos em um único painel. Ele extrai metadados do TMDB e de outras fontes para fornecer detalhes ricos sobre cada item rastreado, com acompanhamento de progresso e gerenciamento de status.

Hospedar o Yamtrack em um VPS mantém todo o seu histórico de consumo de mídia privado, sem rastreamento de terceiros. A integração com o Jellyfin permite o rastreamento automático de visualizações do seu servidor de mídia, a visualização em calendário mostra os lançamentos programados, e a importação de Trakt, MAL e AniList torna a migração de serviços existentes simples.