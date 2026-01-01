Implante Yamtrack com instalação de um clique.
Rastreador de mídia auto-hospedado para filmes, séries de TV, animes, mangás, jogos e livros com integração Jellyfin.
Escolha um plano VPS para Yamtrack
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Yamtrack
Yamtrack é um aplicativo de rastreamento de mídia auto-hospedado que consolida suas listas de filmes, séries de TV, animes, mangás, jogos, livros e quadrinhos em um único painel. Ele extrai metadados do TMDB e de outras fontes para fornecer detalhes ricos sobre cada item rastreado, com acompanhamento de progresso e gerenciamento de status.
Hospedar o Yamtrack em um VPS mantém todo o seu histórico de consumo de mídia privado, sem rastreamento de terceiros. A integração com o Jellyfin permite o rastreamento automático de visualizações do seu servidor de mídia, a visualização em calendário mostra os lançamentos programados, e a importação de Trakt, MAL e AniList torna a migração de serviços existentes simples.
Yamtrack: principais recursos
Rastreamento de multimídia
Acompanhe filmes, séries de TV, animes, mangás, jogos, livros e quadrinhos em um painel unificado com status individual.
Integração Jellyfin
Marcar automaticamente filmes e episódios como assistidos quando reproduzidos no Jellyfin sem registro manual.
Importar de Trakt e MAL
Migre seu histórico de exibição existente do Trakt, MyAnimeList, AniList e outros serviços para o Yamtrack com apenas alguns cliques.
Calendário de lançamento
Veja as próximas datas de lançamento de programas, filmes e jogos que você acompanha em um calendário para planejar sua programação.
Notificações de lançamento
Receba alertas sobre novos episódios e lançamentos via Discord, Telegram ou Slack para qualquer item da sua lista de acompanhamento.
Por que executar Yamtrack na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.