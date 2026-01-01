Implante o Moodle com um clique.
O sistema de gestão de aprendizagem (LMS) de código aberto mais popular do mundo, utilizado por 489 milhões de usuários para cursos online, avaliações e treinamentos.
Escolha um plano VPS para Moodle
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Moodle
Moodle é o sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto mais popular do mundo, confiado por 489 milhões de usuários em mais de 152.000 sites em 236 países. Ele oferece tudo o que educadores e equipes de treinamento precisam: criação de cursos, testes e avaliações, revisões por pares, fóruns de discussão, gerenciamento de notas e acesso móvel — tudo em uma única plataforma auto-hospedada. Com conformidade de acessibilidade WCAG 2.1 AA e mais de 2.000 plugins, o Moodle se adapta a qualquer ambiente de aprendizagem, desde escolas K-12 até departamentos de treinamento corporativo.
Auto-hospedar o Moodle em seu VPS elimina as taxas de licenciamento por usuário e dá a você a propriedade completa do conteúdo do curso e dos dados do aluno. Você pode instalar plugins personalizados, aplicar temas de marca e integrar com sistemas de autenticação existentes sem restrições impostas por provedores de LMS hospedados.
Moodle: principais recursos
Criador de Cursos
Organização de cursos com arrastar e soltar, com suporte para vídeos, pacotes SCORM, questionários, tarefas e atividades interativas em um editor unificado.
Ferramentas de Avaliação
Questionários, avaliações por pares, avaliação baseada em rubricas e feedback automatizado oferecem aos instrutores maneiras flexíveis de avaliar e acompanhar o progresso dos alunos.
Funcionalidades de Colaboração
Fóruns de discussão, salas de bate-papo, wikis e a integração de videoconferência nativa facilitam o aprendizado ativo e a interação em grupo em qualquer escala.
Análise de desempenho e Relatórios
Relatórios personalizáveis acompanham a conclusão do curso, pontuações de questionários e métricas de engajamento para que os instrutores possam identificar alunos com dificuldades cedo.
Ecossistema de Plugins
Mais de 2.000 plugins estendem o Moodle com gamificação, integrações de terceiros, tipos de atividade personalizados e formatos de avaliação especializados.
Por que executar Moodle na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.