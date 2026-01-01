Moodle é o sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto mais popular do mundo, confiado por 489 milhões de usuários em mais de 152.000 sites em 236 países. Ele oferece tudo o que educadores e equipes de treinamento precisam: criação de cursos, testes e avaliações, revisões por pares, fóruns de discussão, gerenciamento de notas e acesso móvel — tudo em uma única plataforma auto-hospedada. Com conformidade de acessibilidade WCAG 2.1 AA e mais de 2.000 plugins, o Moodle se adapta a qualquer ambiente de aprendizagem, desde escolas K-12 até departamentos de treinamento corporativo.

Auto-hospedar o Moodle em seu VPS elimina as taxas de licenciamento por usuário e dá a você a propriedade completa do conteúdo do curso e dos dados do aluno. Você pode instalar plugins personalizados, aplicar temas de marca e integrar com sistemas de autenticação existentes sem restrições impostas por provedores de LMS hospedados.