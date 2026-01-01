Implante o ConvertX com instalação em um clique.
Serviço de conversão de arquivos auto-hospedado com suporte para mais de 1000 formatos para documentos, imagens, áudio e vídeo, com privacidade completa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ConvertX
ConvertX é um conversor de arquivos online auto-hospedado que lida com mais de mil formatos de arquivo diferentes — documentos, imagens, áudio, vídeo e muito mais — através de uma interface web simples. Como a conversão acontece inteiramente no seu próprio servidor, arquivos sensíveis nunca saem da sua infraestrutura e não há limites de tamanho de upload, nem marcas d'água, nem taxas por conversão impostas por um serviço de terceiros.
A auto-hospedagem do ConvertX é particularmente valiosa para empresas e organizações com requisitos de tratamento de dados que impedem o upload de documentos proprietários para serviços de nuvem externos. A limpeza automática de arquivos com períodos de retenção configuráveis mantém o uso do armazenamento gerenciável, enquanto a autenticação de usuário opcional permite que você controle quem pode usar o serviço. Esta implantação oferece um serviço de conversão completo com armazenamento persistente pronto para lidar com qualquer fluxo de trabalho de formato.
ConvertX: principais recursos
Suporte a 1.000+ formatos
Converta entre praticamente qualquer combinação de formatos de documento, imagem, áudio e vídeo sem instalar software de desktop.
Privacidade completa de arquivo
Os arquivos são processados inteiramente no seu servidor VPS — nada é enviado para serviços externos ou visto por terceiros.
Limpeza automática
Períodos de retenção configuráveis excluem automaticamente arquivos convertidos após um número definido de horas para gerenciar o uso do armazenamento.
Autenticação de usuário
Restringir acesso com autenticação baseada em conta ou abrir conversões para usuários não autenticados para implantações de equipe interna.
Sem limites de tamanho
Converta arquivos de mídia grandes e lotes em massa sem os limites de upload impostos por serviços de conversão online.
Por que executar ConvertX na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.