ConvertX é um conversor de arquivos online auto-hospedado que lida com mais de mil formatos de arquivo diferentes — documentos, imagens, áudio, vídeo e muito mais — através de uma interface web simples. Como a conversão acontece inteiramente no seu próprio servidor, arquivos sensíveis nunca saem da sua infraestrutura e não há limites de tamanho de upload, nem marcas d'água, nem taxas por conversão impostas por um serviço de terceiros.

A auto-hospedagem do ConvertX é particularmente valiosa para empresas e organizações com requisitos de tratamento de dados que impedem o upload de documentos proprietários para serviços de nuvem externos. A limpeza automática de arquivos com períodos de retenção configuráveis mantém o uso do armazenamento gerenciável, enquanto a autenticação de usuário opcional permite que você controle quem pode usar o serviço. Esta implantação oferece um serviço de conversão completo com armazenamento persistente pronto para lidar com qualquer fluxo de trabalho de formato.