Implante BeaverHabits com instalação de um clique.
Rastreador de hábitos minimalista auto-hospedado focado em check-ins diários e sequências, sem metas ou complexidade.
Escolha um plano VPS para BeaverHabits
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BeaverHabits
BeaverHabits é um aplicativo minimalista de rastreamento de hábitos auto-hospedado, inspirado na metodologia "não quebre a corrente". Ao contrário de aplicativos de hábitos orientados a metas, o BeaverHabits foca puramente no ritual de check-in diário — marcando hábitos como completos, mantendo sequências e visualizando a consistência ao longo do tempo, sem a carga cognitiva de metas, marcos ou pontuações.
Auto-hospedar o BeaverHabits em seu VPS mantém seus dados de rotina pessoais privados, sem taxas de assinatura e sem serviços de sincronização de terceiros. O aplicativo armazena todos os dados em um banco de dados SQLite local e suporta contas multiusuário, instalação de PWA iOS, filtragem por tags, notas diárias, uma API REST e integrações com Home Assistant, Apple Shortcuts e Stream Deck.
BeaverHabits: principais recursos
Grade de check-in diário
Uma grade de calendário para cada hábito mostra sequências e lacunas num relance, tornando a consistência diária fácil de acompanhar e motivadora para manter.
Filtragem de etiqueta
Agrupe e filtre hábitos por tags para visualizações focadas — veja apenas rotinas matinais, hábitos de saúde ou qualquer categoria personalizada.
Notas diárias
Adicione até 1024 caracteres de notas por hábito por dia para registrar contexto, observações ou motivos para pular.
Acesso à REST API
Consulte e atualize dados de hábitos programaticamente, possibilitando a automação com Apple Shortcuts, Home Assistant e Stream Deck via HabitDeck.
Suporte a PWA no iOS
Instale o BeaverHabits como um aplicativo na tela inicial no iPhone e iPad para uma experiência de check-in nativa, sem precisar baixar da App Store.
Por que executar BeaverHabits na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.