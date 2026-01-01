BeaverHabits é um aplicativo minimalista de rastreamento de hábitos auto-hospedado, inspirado na metodologia "não quebre a corrente". Ao contrário de aplicativos de hábitos orientados a metas, o BeaverHabits foca puramente no ritual de check-in diário — marcando hábitos como completos, mantendo sequências e visualizando a consistência ao longo do tempo, sem a carga cognitiva de metas, marcos ou pontuações.

Auto-hospedar o BeaverHabits em seu VPS mantém seus dados de rotina pessoais privados, sem taxas de assinatura e sem serviços de sincronização de terceiros. O aplicativo armazena todos os dados em um banco de dados SQLite local e suporta contas multiusuário, instalação de PWA iOS, filtragem por tags, notas diárias, uma API REST e integrações com Home Assistant, Apple Shortcuts e Stream Deck.