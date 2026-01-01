AFFiNE é um "KnowledgeOS" de código aberto que remove as barreiras entre documentação, colaboração visual e organização de dados. Os usuários podem escrever documentos estruturados, esboçar em quadros brancos infinitos e manter bancos de dados organizados — tudo dentro do mesmo espaço de trabalho — sem alternar entre ferramentas separadas para cada tarefa.

Construído com uma arquitetura local-first e focada na privacidade, o AFFiNE mantém seu conhecimento em uma infraestrutura que você controla. A assistência de IA é integrada em toda a plataforma, auxiliando na escrita, desenho e planejamento em todos os tipos de conteúdo. Esta implantação inclui PostgreSQL com a extensão pgvector para pesquisa avançada, Redis para recursos em tempo real e migração automatizada de banco de dados para atualizações confiáveis.