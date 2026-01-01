Implante AFFiNE com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de código aberto tudo-em-um que combina documentos, quadros brancos e bancos de dados com assistência com IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AFFiNE
AFFiNE é um "KnowledgeOS" de código aberto que remove as barreiras entre documentação, colaboração visual e organização de dados. Os usuários podem escrever documentos estruturados, esboçar em quadros brancos infinitos e manter bancos de dados organizados — tudo dentro do mesmo espaço de trabalho — sem alternar entre ferramentas separadas para cada tarefa.
Construído com uma arquitetura local-first e focada na privacidade, o AFFiNE mantém seu conhecimento em uma infraestrutura que você controla. A assistência de IA é integrada em toda a plataforma, auxiliando na escrita, desenho e planejamento em todos os tipos de conteúdo. Esta implantação inclui PostgreSQL com a extensão pgvector para pesquisa avançada, Redis para recursos em tempo real e migração automatizada de banco de dados para atualizações confiáveis.
AFFiNE: principais recursos
Espaço de trabalho unificado
Combina documentos, quadros brancos e bancos de dados em uma única plataforma para que você possa alternar entre escrever, esboçar e organizar dados sem trocar de contexto entre aplicativos separados.
Quadros brancos de tela infinita
Quadros brancos livres com ferramentas de desenho, diagramação e notas adesivas oferecem às equipes um espaço visual para brainstorming e trabalho de design, junto com documentos estruturados.
Assistência com tecnologia de IA
A IA é integrada em todos os tipos de conteúdo para auxiliar na escrita, resumo e geração de conteúdo, reduzindo a sobrecarga da produção de artefatos de conhecimento de alta qualidade.
Bancos de dados estruturados
Organize informações em visualizações de banco de dados personalizáveis com recursos de filtragem e consulta, substituindo a necessidade de ferramentas de planilha separadas dentro do mesmo espaço de trabalho.
Colaboração em tempo real
A sincronização sem conflitos permite que vários membros da equipe editem documentos e quadros brancos simultaneamente, com as alterações refletidas instantaneamente em todos os dispositivos conectados.
Por que executar AFFiNE na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.