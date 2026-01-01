Implante AppFlowy com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de código aberto focado em privacidade, que combina notas, wikis, bancos de dados e gerenciamento de projetos como uma alternativa ao Notion.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AppFlowy
O AppFlowy é uma plataforma de produtividade de código aberto construída como uma alternativa ao Notion com foco em privacidade, combinando um editor flexível baseado em blocos, visualizações de banco de dados e assistência de escrita com IA em um único espaço de trabalho colaborativo. Desenvolvido com Flutter e Rust, ele oferece desempenho nativo em computadores, dispositivos móveis e web, mantendo todos os dados sob seu controle.
A auto-hospedagem do AppFlowy elimina taxas de assinatura por usuário, remove o acesso de terceiros a documentos sensíveis e oferece espaços de trabalho e usuários ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Este modelo implanta a infraestrutura completa do AppFlowy Cloud — cliente web, backend da API, autenticação, armazenamento de objetos e banco de dados — pronto para conexões dos aplicativos nativos para computadores e dispositivos móveis do AppFlowy.
AppFlowy: principais recursos
Editor Baseado em Blocos
Crie documentos ricos com texto, imagens, incorporações e mídias usando um editor de blocos intuitivo que funciona de forma consistente em desktop, mobile e web, sem lacunas de recursos entre as plataformas.
Visualizações Flexíveis de Banco de Dados
Visualize e gerencie os mesmos dados como uma tabela, quadro Kanban, calendário ou galeria, dando a diferentes membros da equipe o layout que se adapta ao seu fluxo de trabalho sem duplicar informações.
Assistência de Escrita com IA
Gerar, resumir e refinar conteúdo diretamente em documentos usando recursos de IA integrados que se conectam a um provedor externo (como OpenAI ou Azure OpenAI) configurado via chave de API — os dados são processados por esse provedor.
Colaboração em Tempo Real
Trabalhe simultaneamente com colegas de equipe usando sincronização sem conflitos, para que várias pessoas possam editar o mesmo documento sem sobrescrever as alterações uns dos outros.
Propriedade Total dos Dados
Todos os documentos, bancos de dados e anexos de arquivos são armazenados em sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor, garantindo a conformidade com as regulamentações de dados e controle total sobre a retenção.
Por que executar AppFlowy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.