O AppFlowy é uma plataforma de produtividade de código aberto construída como uma alternativa ao Notion com foco em privacidade, combinando um editor flexível baseado em blocos, visualizações de banco de dados e assistência de escrita com IA em um único espaço de trabalho colaborativo. Desenvolvido com Flutter e Rust, ele oferece desempenho nativo em computadores, dispositivos móveis e web, mantendo todos os dados sob seu controle.

A auto-hospedagem do AppFlowy elimina taxas de assinatura por usuário, remove o acesso de terceiros a documentos sensíveis e oferece espaços de trabalho e usuários ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Este modelo implanta a infraestrutura completa do AppFlowy Cloud — cliente web, backend da API, autenticação, armazenamento de objetos e banco de dados — pronto para conexões dos aplicativos nativos para computadores e dispositivos móveis do AppFlowy.