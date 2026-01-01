O BentoPDF é um kit de ferramentas PDF orientado à privacidade que processa documentos inteiramente no navegador do usuário — os arquivos nunca saem da máquina cliente nem tocam um servidor externo. Ele substitui vários serviços de PDF online por uma única interface auto-hospedada, abrangendo fusão, divisão, reordenação de páginas, rotação, conversão de imagem, OCR, compressão, proteção por senha, marcas d'água, cabeçalhos e rodapés, e edição de metadados.

Para equipes e organizações que lidam com documentos sensíveis — contratos, extratos financeiros, documentos legais — a auto-hospedagem do BentoPDF elimina o risco de privacidade de fazer upload de arquivos confidenciais para serviços de PDF comerciais que podem reter cópias ou registrar o uso. Como todo o processamento acontece no lado do cliente, o VPS apenas serve a interface web, mantendo os requisitos de recursos do servidor mínimos e garantindo que os documentos permaneçam totalmente privados.