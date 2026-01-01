Implante BentoPDF com um clique.
Kit de ferramentas de PDF baseado em navegador com foco em privacidade para mesclar, dividir, converter e proteger PDFs sem fazer upload de arquivos em nenhum lugar.
Escolha um plano VPS para BentoPDF
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com BentoPDF
O BentoPDF é um kit de ferramentas PDF orientado à privacidade que processa documentos inteiramente no navegador do usuário — os arquivos nunca saem da máquina cliente nem tocam um servidor externo. Ele substitui vários serviços de PDF online por uma única interface auto-hospedada, abrangendo fusão, divisão, reordenação de páginas, rotação, conversão de imagem, OCR, compressão, proteção por senha, marcas d'água, cabeçalhos e rodapés, e edição de metadados.
Para equipes e organizações que lidam com documentos sensíveis — contratos, extratos financeiros, documentos legais — a auto-hospedagem do BentoPDF elimina o risco de privacidade de fazer upload de arquivos confidenciais para serviços de PDF comerciais que podem reter cópias ou registrar o uso. Como todo o processamento acontece no lado do cliente, o VPS apenas serve a interface web, mantendo os requisitos de recursos do servidor mínimos e garantindo que os documentos permaneçam totalmente privados.
BentoPDF: principais recursos
Processamento do lado do cliente
Toda a manipulação de PDF acontece dentro do navegador do usuário — os documentos nunca são enviados para o servidor, então nem mesmo a máquina host vê o conteúdo do arquivo.
Mesclar, dividir e reordenar
Combine vários PDFs, divida-os em páginas ou seções individuais e arraste e solte as páginas na ordem exata que você precisa em segundos.
OCR Integrado
Converta PDFs baseados em imagens digitalizadas em documentos de texto totalmente pesquisáveis e selecionáveis, sem enviar arquivos para um serviço de reconhecimento de terceiros.
Segurança do documento
Adicione proteção por senha, criptografia e marcas d'água a PDFs confidenciais antes da distribuição, ou remova restrições de PDFs de sua propriedade para recuperar o acesso de edição.
Conversão de formato
Converter imagens para PDF, exportar páginas como imagens e transformar Markdown com diagramas Mermaid em PDFs formatados — tudo a partir da mesma interface.
Por que executar BentoPDF na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.